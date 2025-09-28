X!

MM-i naiste grupisõit tõi üllatusvõitja

Jalgrattasport
Magdeleine Vallieres
Magdeleine Vallieres Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistlustel Rwandas võitis naiste grupisõidu (Kigali - Kigali; 164,6 km) üllatuslikult kanadalane Magdeleine Vallieres (4:34.48).

24-aastane Vallieres kiirendas viimasel tõusul ning jättis temaga kaasa olnud uusmeremaalanna Niamh Fisher-Blacki ja hispaanlanna Mavi Garcia sel momendil maha. Lõpuks sai Fisher-Black hõbeda (+0.23) ja Garcia pronksi (+0.27).

Kuue hulka mahtusid veel Elise Chabbey (Šveits; +0.41), Riejanne Markus (Holland; +0.57) ja Antonia Niedermaier (Saksamaa; +1.17), kuid mitmed suuremad favoriidid eesotsas hollandlanna Demi Volleringiga lõpetasid alles enam kui poolteist minutit pärast võitjat.

Vallieres'i senise karjääri jooksul puudusid suuremad võidud. Näiteks tänavuse naiste Tour de France'i lõpetas ta kokkuvõttes 18. ja Vuelta 30. kohal. Mullu oli ta Kanada meistrivõistlustel grupisõidus hõbe.

Mõni tund varem toimunud naisjuunioride kihutamise (74 km) võitis hispaanlanna Paula Ostiz (2:09.19), kes edestas lõpuspurdis itaallannat Chantal Pegolot ja šveitslannat Anja Grossmanni.

Pühapäeval kulmineerub MM meeste grupisõiduga.

Toimetaja: Siim Boikov

