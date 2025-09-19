X!

Reinbok eurohooaja eel: meeskonna sügavus võiks tuua edu

Korvpall
Foto: Siim Lõvi/ERR
Korvpall

Kalev/Cramo korvpalliklubi sõitis Bulgaariasse, kus alustab pühapäeval Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri. Uueks hooajaks komplekteeritud meeskonnas on kolm uut Eesti mängijat ja kolm uut ameeriklast.

Esmakordselt ise meeskonna komplekteerida saanud peatreener Indrek Reinbok tundis rõõmu, et Kalev/Cramo põhituumik säilis ning juurde õnnestus tuua füüsilisi, kaitses aktiivseid ja hea võistkonnavaimuga mängijaid.

"Meie mängu identiteet on ikkagi olnud mängida läbi meeskonna ja läbi võistkondliku soorituse," sõnas ta ERR-ile. "Selles suunas me ikkagi liigume ja ma usun, et on erinevaid mängijatüüpe, mida saab erineval hetkel kasutada. Meil on praegu seda sügavust olemas ja võib-olla see võiks meile edu tuua."

Mängijaid arendades loodetakse Reinboki sõnul pakkuda hooaja jooksul head mängupilti, mis meeldiks ka fännidele. Kuuest uuest mängumehest noorim on isa Kristjani jälgedes astuv 20-aastane Erik Makke.

"Loodan, et ma saan oma võimaluse ja eks pean ise tõestama ennast tõestama," ütles tagamängija. "See ei ole nii, et mina tahan seda, teist ja kolmandat. Kõige noorem tiimis ja mul on palju järele tulla, eriti uues süsteemis. Mul on väga suured nimed ees. Eks ole näha, kõik on võimalik. Tulevik näitab."

Viimases kontrollmängus neljapäeval 94:76 Yokohama meeskonna alistanud Kalev/Cramo lendas reedel Bulgaariasse, kus loodetakse võita Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniir. Selleks on vaja võita järjest kolm mängu.

"Ma arvan, et see alagrupp on meile väga tehtav," usub Reinbok. "Ma ei looks kellelegi siin soosikukoormat. Siin on üsna võrdsed võistkonnad koos ja meil mingid eelised olemas."

Eesti meistri esimeseks vastaseks on pühapäeval kodus mängiv Bulgaaria meister BC Rilski Sportist.

Toimetaja: Siim Boikov

