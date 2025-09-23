Konontšuk aitas uue koduklubi Meistrite liiga põhiturniirile

Eesti korvpallikoondislase Artur Konontšuki koduklubi Bursaspor alistas teisipäeval toimunud Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri finaalis Belgia klubi Antwerp 77:58 ning tagas koha põhiturniiril.

20:20 viigiga lõppenud avaveerandi järel tegi Bursaspor vahe sisse 21:8 võidetudteisel veerandajal, kolmanda perioodi keskel suurenes vahe ka 25 punktile.

Sel suvel esimese Eesti korvpallurina Türgi kõrgliigaklubiga liitunud Konontšuk veetis teisipäeval väljakul kõigist mängijatest enim, 29 minutit ning kogus selle ajaga seitse punkti (visked väljakult 3/6), viis lauapalli ja neli resultatiivset söötu.

Türgi meeskonna resultatiivseim oli 16 punkti visanud V.J. King, endine Rapla ja TalTechi tagamängija Brandon Childress lisas 12 punkti.

Konontšuki leivaisa võitis teise Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri kolmest, esimeses jahib kohta põhiturniirile BC Kalev/Cramo. Bursaspor mängib Meistrite liiga põhiturniiril C-alagrupis, kuhu kuuluvad ka Henri Drelli koduklubi Badalona, Iisraeli meeskond Hapoel Netanel Holon ning prantslaste Cholet.