Kalev/Cramo alustas eurosarja võiduga

Korvpall
BC Kalev/Cramo
BC Kalev/Cramo Autor/allikas: FIBA
Korvpall

BC Kalev/Cramo alistas korvpalli Meistrite liiga esimeses eelringis Bulgaaria klubi Rilski Sportisti 93:84 (27:19, 18:15, 25:26, 23:24) ja jõudis kahe võidu kaugusele põhiturniirist.

Bulgaarias Samokovis toimunud kohtumises asus Eesti meistermeeskond kiirelt juhtima ja kasvatas poolajaks edu 11 punktile (45:34). Kolmandal veerandil õnnestus vahe venitada mõnel juhul isegi 17 punktile ja kuigi viimasel veerandil olid edunumbrid väiksemad, siis lõpuks teenis Kalev/Cramo siiski kindla võidu.

Leegionärid Tyson Acuff ja Severi Kaukiainen tõid võitjate kasuks 20 punkti, Kregor Hermet lisas 19 silma. Rilski resultatiivsemad olid Kamau Stokes 22 ja Miroslav VAsov 21 silmaga.

Kalev/Cramo peab järgmise mängu teisipäeval. Põhiturniirile jõudmiseks tuleb võita kolm vastast.

Toimetaja: Siim Boikov

