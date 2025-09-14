Vuelta finaaletapp jäeti protestijate tõttu pooleli, Vingegaard võitis

Tänavune Hispaania velotuur oleks pidanud saama pühapäeval lõpu Madridis, aga protestijate tõttu otsustasid korraldajad lõppvaatuse varakult katkestada. Üldvõidu pälvis Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kes polnud varasemalt Vueltat võitnud.

Esialgselt 108 kilomeetri pikkuse mõõduvõtuna kavandatud finaaletapp sai küll alguse, aga velotuur peatati umbes 60 kilomeetrit enne finišit, sest Palestiina-meelsed protestijad pääsesid Madridis politseijõududest mööda ning blokeerisid võistlustrassi.

Korraldajatel ei jäänud muud üle, kui ratturite ohutuse tagamiseks velotuur varakult lõpetada ja Vingegaard võitjaks kuulutada. Teise koha pälvis portugallane Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) ning kolmanda koha pälvis britt Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

2022. ja 2023. aastal Prantsusmaa velotuuril võidutsenud Vingegaard osales Hispaania velotuuril kolmandat korda, 2020. aastal lõpetas ta 46. kohaga, aga 2023. aastal oli ta Sepp Kussi järel teine.

Eestlane Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) osales Vueltal esmakordselt ning lõpetas 20. etapi tulemusi arvesse võttes 126. kohaga. 22-aastane Mihkels teenis avaetapil kümnenda koha ning lisas neljandal etapil 11. ja viiendal etapil 15. koha. Kaheksandal etapil tegi ta oma karjääri parima tulemuse suurtuuridel, kui pälvis viienda koha.