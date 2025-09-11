X!

Vuelta lõpuetapile tuuakse lisapolitseijõude

Pühapäeval kulmineerub Madridis järjekordne Hispaania velotuur, mida seekord saadavad algselt planeeritud turvatingimused.

Tänavuse Vuelta üks keskseid teemasid on Palestiina pooldajate protestid, mis on erinevatel etappidel korduvalt võistlust käiku seganud ja jalgratturite tervise kohtu seadnud. Nii tuli üks etapp isegi planeeritust varem lõpetada. Protestijate peamine sihtmärk on Israel - Premier Techi võistkond.

Pühapäeval on kavas 111-kilomeetrine etapp marsruudil Alalpardo - Madrid, kusjuures Hispaania pealinnas tiirutatakse mitmeid ringe.

Aselinnapea Inma Sanz sõnas, et viimaste nädalate sündmuse valguses on suurendatud politsei kohaolekut ning kohalikke turvajaid on umbes 40-kilomeetrisel sektsioonil algselt planeeritud 500 asemel 800. Neile lisandub veel 1100 üleriigilist politseinikku.

Hispaania velotuuril jääb sõita veel kolm etappi. Liidrisärk on taanlase Jonas Vingegaardi seljas, kes edestab 40 sekundiga portugallast Joao Almeidat. Velotuuril osaleb ka eestlane Madis Mihkels.

Toimetaja: Siim Boikov

