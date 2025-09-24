Nimisponsor nõuab Iisraeli rattatiimilt riigi nime eemaldamist

Alates 2022. aastast nimisponsoriks olnud Premier Tech teatas, et Iisraeli tiimi edasine toetamine on kahtluse all. "Meeskonna praegune nimi ei võimalda meil täita oma eesmärke ega esinda põhjuseid, miks me rattasporti toetame," seisis ettevõtte avalduses. "Meie ootus on, et meeskond valib uue nime ja identiteedi ning sellise, milles "Israel" ei figureeri."

Ka rattatootja Factor, kes varustab Israel-Premier Techi, andis paar päeva tagasi mõista, et kaalub samasuguse sammu astumist. "Olen juba meeskonnale öelnud, et ilma nime- ja lipuvahetuseta meie nende kõrval ei jätka," sõnas Factori asutaja Rob Gitelis Cyclingnewsile.

Israel-Premier Techi kõneisik ütles The Athleticule, et uue hooaja sponsorlepingutega juba tegeletakse ning võimalikest muudatustest antakse teada sobival ajal.

Tänavusel Hispaania velotuuril neutraliseeriti Palestiinat toetavate protestide tõttu kolm etappi. Turvakaalutlustel eemaldas Israel-Premier Tech juba enne 14. etappi oma sõitjate särkidelt riigi nime. Kuigi tiim ei kuulu Iisraeli riigile, siis on see registreeritud Iisraelis ning selle üks omanikest Sylvan Adams on end nimetanud Iisraeli "suursaadikuks".

Iisraeli rattatiimi spordidirektorina töötav Rene Mandri tegi Vuelta otsast lõpuni kaasa. "Spordipühapäevale" antud pikemas intervjuus tõdes Mandri, et velotuur oli närviline ja väsitav ning palju tuli tegeleda sportlaste julgustamise ja motiveerimisega.

"Ratturid kindlasti kardavad kukkumisi, see on number üks. Ja seal on väga suur võimalus, et see inimene, kes tee peale hüppab, ta ei adu absoluutselt olukorda," rääkis Mandri. "Ühel etapil loobiti trobikond klaasikilde tee peale suhteliselt sõiduetapi alguses, peale seda terve pundi peale läks kohe umbes 22 rehvivahetust ja sealt edasi võidusõit jätkus. Kuna meil on tubeless (ilma sisekummita – toim) kummid, kus piim lapib ära need väiksemad killud, siis paljusid kummipurunemisi ei panda kohe tähelegi. Aga finišis sai nendest kummidest kilde omajagu välja nopitud, mehaanikutel siis. Ja tegelikult, kujuta ette – sa lähed allamäge kuskil 70–80-ga ja sul see samune lapitud koht annab järele seal allamäge, sul see kumm ikkagi jookseb tühjaks. Ja siis need tagajärjed on päris katastroofilised."