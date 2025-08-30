Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile

Eesti jalgrattur Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) teenis Vuelta kaheksandalt etapilt (Monzon Templario - Zaragoza; 163,5 km) viienda koha, mis on tema seni parim suurtuuridelt.

Laupäevasel etapil puudusid suured tõusud ja distantsi teine pool kulges valdavalt pigem allamäge ning võimaluse said sprinterid. Grupifiniši võitis belglane Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck; 3:43.48), kes edestas itaallast Elia Vivianit (Lotto).

Nende ja Mihkelsi vahele mahtusid veel Ethan Vernon (Israel - Premier Tech), Arne Marit (Intermarche - Wanty), Anders Foldager (Team Jayco AlUla) ja Bryan Coquard (Cofidis).

HIljem leidsid aga kohtunikud Viviani ja Coquardi tegevustes määrusterikkumisi ning nad langetati teise saja algusesse. See tähendas Mihkelsi kerkimist viiendaks.

Üldarvestuses etapp mingeid suuri muudatusi ei toonud, liidrisärk jääb endiselt norralanase Torstein Träeni (Bahrain - Victorious) selga. Favoriit Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) kaotab talle kahe minuti ja 33 sekundiga. Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) jääb omakorda taanlasest kaheksa sekundi kaugusele.

Mihkels on üldarvestuses 109. (+47.13).

Pühapäeval lõppeb etapp (Alfaro - Estacion de Esqui de Valdezcaray; 195,5 km) esimese kategooria lõputõusuga.