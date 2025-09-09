Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

Leedu alustas kohtumist 7:0 spurdiga, kuid kreeklased leidsid vastuse ning läksid veerandi lõpus juhtima 24:19. Teisel veerandil kasvatasid nad edu 11-punktiliseks, aga Leedu püsis kannul ja poolajapausiks oli tablool kreeklaste 44:38 eduseis. Kolmas veerand kuulus taaskord Kreekale ning 11:2 spurdi toel mindi kohtumist veerandi lõpuks juhtima 64:52.

Edu paisus otsustaval veerandil mitu korda ka 16-punktiliseks, Leedu pingutas küll mängu lõpuni ja jõudis veel kaheksa punkti kaugusele, aga kreeklased teenisid 87:76 (24:19, 20:19, 20:14, 24:23) võiduga poolfinaalkoha.

Kreekat vedas ei keegi muu kui Giannis Antetokounmpo, kes kogus 32 minutiga 29 punkti, kuus lauapalli ja neli vaheltlõiget. Vasileios Toliopoulos panustas 17 silmaga, Kostas Sloukas lisas omalt poolt veel 11. Giannise noorem vend Kostas heitles Leedu tsentri Jonas Valanciunasega ja pani avapoolajal leedukatele neli võimsat blokki.

Valanciunas tegi 31 minutiga suure kaksikduubli, kogudes 24 punkti ja 15 lauapalli. Arnas Velicka lisas 12 punkti, seitse korvisöötu ja viis lauapalli, Gytis Radzevicius panustas kümne silmaga.

Kreeka kohtub poolfinaalis Türgiga, kes teenis Poola üle 14-punktilise võidu. Kolmapäeval selgub ka teine poolfinaal, kui ühes veerandfinaalis lähevad vastamisi Saksamaa ja Sloveenia ning teises Soome ja Gruusia. Poolfinaalid mängitakse reedel, medalimängud pühapäeval.