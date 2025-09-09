X!

Türgi pääses Sengüni kolmikduubli toel EM-il poolfinaali

Korvpall
Alperen Sengün
Alperen Sengün Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Türgi korvpallikoondisest sai Riias jätkuval EM-finaalturniiril esimene poolfinalist, kui veerandfinaalis alistati Poola 14 punktiga.

Poola näitas kohtumise alguses sisu ning saavutas avaveerandil neljapunktilise edu, kuid pausile mindi siiski 19:19 viigiseisul. Türklased said siis hoo sisse ning võitsid teise veerandi 27:13, minnes poolajapausile 14-punktilise eduga.

Kolmandal veerandil paisus Türgi edu 22-punktiliseks, aga poolakad lõpetasid veerandi 7:0 spurdiga ning kärpisid otsustava veerandi alguseks vahe 15 punktile. Türklased dikteerisid mängutempot ka neljanda veerandi alguses, aga Poola tegi Jordan Loydi juhtimisel 13:4 spurdi ning jõudis kolm ja pool minutit enne lõpusireeni kaheksa punkti kaugusele.

Tagasitulek oli aga liialt keeruline ülesanne ja Türgi realiseeris ikkagi otsustavatel hetkedel 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27) võiduga edasipääsu poolfinaali. Türgi jõudis viimati EM-il poolfinaali 2001. aastal, kui kodupubliku ees võideti ka hõbemedal.

Alperen Sengünist sai kuues mängija, kes EM-il kolmikduubli kogunud. Türgi keskmängija kogus skooris 19 punkti, haaras 12 lauapalli (seitse ründelauas) ning jagas kümme resulatiivset söötu. Shane Larkin ja Sehmus Hazer panustasid 13 punktiga, Kenan Sipahi lisas 11 silma.

Poola täht Jordan Loyd ja Mateusz Ponitka skoorisid mõlemad 19 punkti, Ponitka lisas veel kuus lauapalli ja kuus korvisöötu, Loydi arvele jäi lisaks veel neli vaheltlõiget ja kolm lauda.

Türgi mängib reedel poolfinaalis kas Leedu või Kreekaga, kes selgitavad edasipääseja veel teisipäeva hilisõhtul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

