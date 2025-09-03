Kajak ja Jeets näitasid kuulsal ringrajal tugevaid tulemusi

Dream 2 Drive tiimis sõitvad Kajak ja Jeets jagasid autot (Porsche 911 GT3 Cup) nädalavahetusel nii, et esimese võistlussõidu sõitis Kajak, teise Jeets ja ühe tunni sõidus poole distantsist üks ja teise teine.

Esimest sõitu tuli Kajakul alustada viimaselt, 15. positsioonilt. Kvalifikatsioonis õnnestus küll sõita parim aeg, kuid tehnilises kontrollis selgus, et auto paagis on 0,7 liitrit kütust vähem kui reeglitega nõutud kolm liitrit. Eksitus tähendas langemist stardirivi lõppu. Sellele vaatamata õnnestus Kajakul tõusta kolmandaks.

"Pjedestaal ei olnud tegelikult eesmärgiks, see oli pigem ikka boonus. Peamine siht oli treening 12 tunni sõiduks," rääkis kardispordi EM-hõbe Kajak. "Spa-Francorchampsi rajalt puudus mul varasem kogemus, oluline oli rada tundma õppida. Samuti polnud keha alguses harjunud autos mõjuvate G-jõududega, seegi vajas kohanemist."

Oma elu teise autoringrajavõistluse teinud Kajak lisas, et uus oli tema jaoks näiteks ka turvaauto protseduur. "Turvaauto tuli kahel korral rajale ja kõige sellega kaasneva praktikas läbi tegemine oli samuti vajalik kogemus," lisas ta. "Kokkuvõttes jäin nädalavahetusega väga rahule. Kestvussõiduks valmistumiseks oli see ülivajalik."

Autoralli Eesti meister ning tänavu esimest hooaega ringradadel võistlev Jeets alustas teist sõitu samuti 15. kohalt ja tõusis neljandaks. Jeets tõi positiivsena välja, et sõita õnnestus nii kuival kui märjal rajal. "Kestvussõidu ettevalmistuses oli väga oluline kogeda erinevaid rajaolusid," sõnas ta. "Ka minul puudus varasem kogemus Spa rajalt. Rada on keeruline, see on väga kiire, keeruliste kurvidega ja vahelduvad ilmaolud andsid mitmekülgse kogemuse."

Ühe tunni sõidus startisid eestlased kuuendalt kohalt ja lõpetasid neljandana.

12 tunni kestvussõiduks liituvad Dream 2 Drive meeskonnaga leedulased Tauras Tunyla ja Kajus Siksnelis. "Tuleb keeruline nädalavahetus, peame Markusega tegema küllalt pikki vahetusi. Arvan, et saame korraliku füüsilise koormuse," rääkis Jeets. "Kõigile meeskonna liikmetele on see esimene kestvussõit, eks näis, kuhu me välja jõuame. Kindlasti püüame stabiilset sõitu teha ja näidata head kiirust."

Samal võistlusel osaleb ka EST1 Racing, kelle värvides võistleb Eesti sõitjatest Alex Reimann.

Võistlusnädalavahetus algab neljapäeval testidega, reedel sõidetakse kvalifikatsioon ja öösõidu treening. Võistluse start antakse laupäeval, 6. septembril Eesti aja järgi kell 11.45.