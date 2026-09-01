Ragnar Simuland kihutas Spa rajal võimsamate GT4 RS autode kannul

Simulandile oli kogemus Spa ringrajal võistelda esmakordne ja noorele Eesti autosportlasele jättis kuulus rada meeldejääva mulje, vahendab Autosport.ee.

"Nädalavahetuse tegi eriliseks asjaolu, et trennipäeval sadas vihma ja nii sain väärt kogemuse, kuidas GT-autoga vihmarehvidega sõita," kommenteeris Simuland. "Raja kõrguste vahe oli muljetavaldav ja kõigist radadest, millel seni sõitnud olen, meeldib Spa mulle enim."

Kuna Spa ringrada on väga pikk, siis pooletunniste vabatreeningu ja kvalifikatsiooni jooksul läbitakse vähem ringe ning raja õppimiseks ning auto seadistamiseks jääb vähem aega. Lisaks sadas ka vabatreeningu ajal vihma, aga kvalifikatsioon sõideti juba kuival rajal.

"Vihma tõttu palju trenni teha ei jõudnud ja seega läksin kuival rajal sõidetud kvalifikatsiooni suhteliselt külmalt peale," selgitas Simuland. "Tänu meie kogenud Sorg Rennsport tiimile saime auto seaded siiski hästi paika ja sain ise ka tempo kiirelt üles ning olin kiirematel GT4 RS autodel kohe sabas."

Mõlemas võistlussõidus suutis ainsana oma klassis võistelnud Simuland püsida mitme GT4 RS autoga lähedases tempos ning tema võistluste kiireim ring oli parem ka mitme võimsama auto omast. "Esimeses sõidus suutsin isegi ühest GT4 RS autost mööda saada, aga kahjuks polnud meil madalate rehvirõhkude tõttu auto pidamine mitte kõige parem ning seetõttu kaldusin mõnes kurvis veidi rajalt välja ja sain sel põhjusel ka boksist läbisõidu karistuse," kommenteeris Simuland.

"Teises sõidus püsisin läbi kogu võistluse kolmel GT4 RS autol tihedalt kannul, aga kuna neil väänet ja jõudu on rohkem, siis igast kurvist väljasõidul oli neil kiirendus parem ja neist möödasõit oli keeruline."

Kuigi Simuland võistles Spa etapil oma klassis ainsa osalejana, annab võistlemine kiiremate GT4 RS autode vastu talle olulise võimaluse arendada oma sõidukiirust, õppida uusi radu ning saada kogemusi auto seadistamisel.

"Esialgu oli tõesti raske ennast motiveerida, aga tuleb mõelda, et teeme seda kõike järgmise hooaja nimel ja ka selleks, et pildil püsida," selgitas Simuland.

Porsche Sports Cup sarja viimane etapp sõidetakse oktoobri esimesel nädalavahetusel Hockenheimi ringrajal Saksamaal.