Ultrajooks meelitab Eesti meistrivõistlustele uusi tegijaid

Sillamäel selguvad Eesti 100 kilomeetri meistrid kolmandat korda. Stardinimekirjas on 33 jooksjat, teiste seas ka meeste tiitlikaitsja Kaur Alle ning valitsev Eesti meister 24 tunni ultrajooksus ja üle-eelmise aasta 100 kilomeetri naiste Eesti meister Julia Rakitina.

"Tore on see paari viimase aasta trend, et väga kogenud jooksjate kõrval on starti tulemas ka täielikke uustulnukaid, keda ultrajooksu edetabelist ei leia, kuid keda 100 kilomeetrit siledal maal ei hirmuta. Samuti on osalejate seas neid, kes tulevad siledale maale maastikult või "põnevamatelt" formaatidelt. Eesti ultrajooksu tervise mõttes on see väga tervitatav," ütles võistluse peakorraldaja Aet Kiisla.

Start Sillamäe terviserajal antakse laupäeval kell 10. Kiiremad jooksjad peaksid kahekilomeetrisel asfaldiringil kulgeva võistluse finišisse tulema õhtul kella kuue paiku.

Lisaks Eesti jooksjatele on 11. korda Sillamäel toimuvale jooksule tulemas võistlejaid ka USA-st, Leedust ja Soomest.