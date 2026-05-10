Antoniak püstitas ultrajooksus Eesti naiste tipptulemuse, võidu võttis Kingo

Kairi Marlen Antoniak ja Gunnar Kingo startisid Alutaguse mee ultrale laupäeva hommikul ja lõpetasid pühapäeva hilisõhtul.
Kairi Marlen Antoniak püstitas Ida-Virumaal Alutagusel peetud ultrajooksuvõistlusel backyard ultra Eesti naiste tipptulemuseks 35 ringi ehk 234,710 kilomeetrit. Võistluse võitis ühe 6,7-kilomeetrise ringi rohkem läbinud Gunnar Kingo.

Senine naiste rekord 34 ringi püstitas Liis Siiguri eelmise aasta kevadel Jekabpilsis. Antoniak suutis oma backyard'i ultrajooksuformaadi debüüdil joosta ringi rohkem.

Iga täistund 6,7-kilomeetrisele ringile startiva backyard ultra formaadi omapära on see, et võistluse võitja on vaid üks soost hoolimata. Kõik ülejäänud osalejad loetakse katkestajaks.

Alutagusel suutis 35 alustanud jooksjast enam kui ööpäeva olla rajal neli. Neist Eesti eksrekordiomanik Hannes Veide sai kirja 26 ringi ja Mikk Prantsen lõpetas pärast 30. ringi. Seejärel jäi rajale vaid kaks jooksjat, kes suutsid koos läbida veel viis ringi.

Kuna Antoniak lõpetas pärast 35. ringi, oli Gunnar Kingol vaja tunni jooksul läbida määrustepäraselt üks ring. Seda ta suutiski ja kuue ringiga isiklikku rekordit parandanud Kingo sai lõpptulemuseks 36 ringi ehk 241,416 kilomeetrit.

Esimese Alutaguse mee ultra omapäraks oli see, et võitja sai nii mitu kilo kohaliku mesiniku mett, kui palju ringe ta läbis.

