Ultrajooksu Eesti meistriteks tulid Kaur Alle ja Klarika Kuusk

Sillamäel toimunud Eesti ultrajooksumeistrivõistlused 100 kilomeetri distantsil võitis meestest tiitlikaitsja Kaur Alle. Naistest oli parim Klarika Kuusk.

Alle parandas oma eelmisel aastal püstitatud isiklikku rekordit ligi poole tunni võrra, saades võiduajaks 7:35.45. Saaremaa sportlane sai hakkama vinge saavutusega, võites mõlemad augustikuus Eestis kavas olnud ultrajooksud. Kolm nädalat varem oli ta Keilas saanud esikoha Heavy Metal Ultral, läbides 46 tunniga üle 300 kilomeetri.

Sillamäel järgnesid Kaur Allele leedulane Tomas Rasymas (8:23.09) ja soomlane Veijo Tolonen (8:29.52). Eesti meistrivõistluste arvestuses sai hõbeda Andrus Rüütelmaa (8:45.53) ja pronksi Armo Lüütsepp (8:54.02).

Naistest läbis 50 kahekilomeetrist ringi kõige kiiremini Soome ultrajooksja Maria Westerlund, kes sai ajaks 9:03.02, parandades isiklikku rekordit 13 minutiga.

Soomlasele järgnesid Eesti meistrivõistluste kahe kirkama medali pärast põneva heitluse pidanud Klarika Kuusk (9:40.04) ja Katrin Männimets-Sevastjanov (9:41.11). Lõpuks jäi esikoha Pärnusse viinud Kuuske konkurendist lahutama veidi rohkem kui üks minut.

Seitsmest alustanud naisest vaid kolm suutsidki Sillamäel 100 kilomeetrit läbida. Kokku sai 31-st osalejast 100 kilomeetri aja kirja 20 sportlast, kuid kõik võistlejad läbisid vähemalt 50 kilomeetrit.

Esimest korda proovis ultradistantsi ratastoolispordis Eestit paraolümpialgi - seda küll jääkeeglis - esindanud Mait Mätas, kes läbis distantsi ajaga 9:20.28.