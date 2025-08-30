X!

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

Jalgrattasport
Rein Taaramäe (rohelise pluusiga)
Rein Taaramäe (rohelise pluusiga) Autor/allikas: Syunsuke Fukumitsu
Jalgrattasport

Türgis jätkuva Route Salvation velotuuri (UCI 2.2) kolmanda etapi (144,8 km) võitis Malaisia rattur Wan Abdul Rahman Hamdan (Terengganu Cyclling Team). Parima sprinteri särgis võistelnud Rein Taaramäe (Kinan Raving Team) ületas lõpujoone 36. positsioonil.

Hamdani (3:06.09) järel lõpetasid šveitslane Jonas Müller (CLN) ja Taaramäe tiimikaaslane Ryuki Uga, vahendab ejl.ee.

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina taanlane Mathias Bregnhöj (Terengganu Cycling Team). Taaramäe jääb temast üheksa ja tiimikaaslane Stefan de Bod 15 sekundi kaugusele.

Eestlane sai kolmandal etapil sõita parima sprinteri särgis, kuna hoiab punktiarvestuses üheksa silmaga teist kohta. Esimesel kohal on 12 punktiga Bregnhöj, kel on seljas juba liidrisärk. Laupäevasel finaaletapil on pikkust 139,1 kilomeetrit.

Prantsusmaal lõppenud Tour Poitou – Charentes en Nouvelle Aquitaine (UCI 2.1) finaaletapil (185,9 km) pälvis võidu prantslane Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team; 4:05.23). Rait Ärm (Van Rysel Roubaix; +0.05) sai 21. koha.

Mitmepäevasõidu kokkuvõttes olid kolm paremat prantslased Samuel Leroux (Team TotalEnergies) ja Godon (+0.05) ning itaallane Nicolas Milesi (Arkea – B6B Hotels; +0.22). Ärm (+3.21) sai 33. koha.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

jalgrattauudised

13:34

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

29.08

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

29.08

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

29.08

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

29.08

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

28.08

Vine võitis etapi, Vingegaard kaotas särgi

28.08

VIDEO | Protestijad panid Vuelta eraldistardis Iisraeli rattatiimil tee kinni

28.08

Taaramäe jõudis Türgis alanud velotuuri avaetapil pjedestaalile

27.08

Mihkelsi tiim pälvis Vuelta temposõidul 15. koha, üldliider vahetus

27.08

Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

26.08

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

26.08

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

26.08

Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

25.08

Vuelta kolmas etapp lõppes põneva finišiheitlusega

25.08

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

24.08

Vingegaard võitis kukkumisele vaatamata Vuelta teise etapi

24.08

Balti keti velotuuri viimase etapi parim oli lätlane, üldvõit taas Ärmile

23.08

Ärm ületas Balti keti velotuuril finišijoone uhkes üksinduses

23.08

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

23.08

Vaidem tähistas sünnipäeva rattamaratonisarja etapivõiduga

sport.err.ee uudised

14:35

Reena Pärnat uuendas taas olümpiaharjutuses Eesti rekordit

14:30

OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis läheb Tšehhi vastu võiduarvet avama Uuendatud

14:21

RALLIBLOGI | Tänak kerkis Paraguays laupäevase avakatsega teiseks Uuendatud

13:50

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

13:34

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

12:58

Lapimaa ja Smirnov mängisid Liepajas paarismängu finaalis

12:36

Debütant Gattuso võttis Eestiga kohtuvasse Itaalia koondisesse kaks tõusvat tähte

11:52

Pärnpuu avalikustas U-17 koondise koosseisu maavõistlusteks Walesiga

11:19

Eesti U-16 jäähokikoondis jätkab nelja rahvuse turniiri liidrina

10:46

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

09:56

Townsend alistas Andrejeva, Sabalenka sai revanši

09:23

Karol Metsa koduklubi alistas linnarivaali

08:49

Shelton ja Tiafoe langesid välja, arstiabi vajanud Djokovic pääses edasi

08:11

Maria Eliise Kaljuvere oli isikliku rekordiga juunioride GP-etapil kuues

29.08

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

29.08

Hollas ja Remmelg lõpetasid kõrgetasemelise MK-etapi 13. kohal

29.08

Peep Pahv: hea kaitse on olemas, võitmiseks peab rünnak paranema

29.08

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

29.08

ETV spordisaade, 29. august

29.08

Curro Torres: septembris tuleb palju tähtsaid mänge

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo