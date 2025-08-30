Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

Hamdani (3:06.09) järel lõpetasid šveitslane Jonas Müller (CLN) ja Taaramäe tiimikaaslane Ryuki Uga, vahendab ejl.ee.

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina taanlane Mathias Bregnhöj (Terengganu Cycling Team). Taaramäe jääb temast üheksa ja tiimikaaslane Stefan de Bod 15 sekundi kaugusele.

Eestlane sai kolmandal etapil sõita parima sprinteri särgis, kuna hoiab punktiarvestuses üheksa silmaga teist kohta. Esimesel kohal on 12 punktiga Bregnhöj, kel on seljas juba liidrisärk. Laupäevasel finaaletapil on pikkust 139,1 kilomeetrit.

Prantsusmaal lõppenud Tour Poitou – Charentes en Nouvelle Aquitaine (UCI 2.1) finaaletapil (185,9 km) pälvis võidu prantslane Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team; 4:05.23). Rait Ärm (Van Rysel Roubaix; +0.05) sai 21. koha.

Mitmepäevasõidu kokkuvõttes olid kolm paremat prantslased Samuel Leroux (Team TotalEnergies) ja Godon (+0.05) ning itaallane Nicolas Milesi (Arkea – B6B Hotels; +0.22). Ärm (+3.21) sai 33. koha.