Taaramäe: tegelikult tahtsingi tiimi vahetada, saatus tõi võimaluse kätte

Eesti profiratturi Rein Taaramäe ja tema praeguse koduklubi Kinan Racing Teami koostöö lõppeb selle aastaga. Taaramäe tunnistas raadios Retro FM, et kuigi ta oli valmis ka Jaapani tiimis jätkama, oli ta tegelikult mõelnud ka tiimivahetusele.

"See ongi selle rattasõidu juures praegu huvitav ja miks ma sõidan – saan käia ägedates kohtades ja päikese all, näha kohtasid, kuhu muidu ei satuks," rääkis kaks aastat Jaapani tiimi eest sõitnud 39-aastane Taaramäe Retro FM-i eetris. "Võtan aasta korraga, kaugemale ei vaata. Sõidan nii kaua, kui jõuan. Lõpetama hakkakski siis, kui mott otsa hakkab saama või ise enam ei jõua."

Jaapani võistkonna särgis jääb Taaramäe silmapaistvamaks saavutuseks tänavu jaanuaris Araabia Ühendemiraatides toimunud Sharjah' velotuuri teise etapi võit ning velotuuri üldvõit. Taaramäe oli jaapanlastega juba jätkamise osas kokkuleppele jõudnud, aga sai siis ootamatu uudise. "Jaapanlased on sellised jäigad. Minusugusele legendile rattamaailmas ei ole nad nõus madalamat pakkumist tegema, kuigi ma ise oleks väiksema rahaga ka nõus, ma ei sõida enam ammu raha pärast. Siis öeldi lihtsalt, et rahad on läbi, otsi uus tiim," jutustas Taaramäe. "Ikka väga äkki [tuli otsus]. Nädal enne öeldi, et teeme kõik ära, leppisime enam-vähem tingimused kokku ja siis äkki boss kutsus oma ruumi, ei julgenud väga otsagi vaadata, silm värises ja selline imelik jutuajamine oli. Nii kiirelt ta lõppeski."

"Tegelikult mul lõi kohe pirni põlema, sest ma tahtsingi tiimi vahetada, lihtsalt ei söandanud," jätkas Taaramäe. "Ja siis oli hea meel, et saatus tõi selle võimaluse ise kätte. Ma ei saa ametlikult öelda [kuhu edasi], sest uudist ei ole tiim ise veel välja öelnud. Aasiasse jään edasi."

Taaramäe sõnas, et tänavuse viimase stardi tegi ta kolm nädalat tagasi, uut hooaega alustab ta – uue tiimi ridades – jaanuari lõpus India velotuuril. "Ma olen oma karjääris seal punktis, kus olen kõik suurtuurid ja grand slam'id läbi sõitnud. Praegu ongi minu jaoks grand slam, kui saan minna uuel aastal ka näiteks Alžeeria velotuurile, mis on mul programmis, või Aserbaidžaani tuurile. Sihingi selliseid kohtasid, mis tunduvad põnevad," avaldas ta.