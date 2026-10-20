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Maaris Meier võitis Portugalis Race Nature sarja

Jalgrattasport
Maaris Meier.
Maaris Meier. Autor/allikas: Marco Barbosa/RaceNature Serra de Estrela
Jalgrattasport

Portugalis peetud Race Nature maastikusarja finaalvõistlusel Castelo de Vide pälvis Maaris Meier (MTBCamps) naiste arvestuses võidu koguajaga seitse tundi, 24 minutit ja 2,627 sekundit. Ühtlasi oli eestlanna parim sarja üldarvestuses.

Race Nature Castelo de Vide algas ühekilomeetrise proloogiga pimedatel lossimüürivahelistel tänavatel, kus Meieri ajaks mõõdeti kolm minutit ja 41,717 sekundit, vahendab EJL.ee.

Seejärel ootas rattureid ees 72-kilomeetrine ja 2300 tõusumeetriga avaetapp, kus Meier finišeeris tulemusega neli tundi, 38 minutit ja 48,797 sekundit. "Esimene etapp oli ootamatult raske, sest seal oli palju aeglaselt läbitavat maastikku, kuid samas pakkus see väga sõidurõõmu," ütles Meier.

Teisel etapil oli pikkust 61 kilomeetrit koos 1090 tõusumeetriga. Meier lõpetas ajaga 2:45.13,830. "Viimasel päeval oli kiire kihutamine. Vähe leidus kohti, kus sai pea lenksu tagant välja pista," lisas Meier.

Üldarvestuses võidutses eestlanna koguajaga 7:24.02,627. Teise koha teenis Bruna Rosa (Clube BTT Albufeira).

Toimetaja: Siim Boikov

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