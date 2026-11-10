Maailmameistriga paaris sõitnud Steinburg lõpetas Lõuna-Aafrikas viiendana

Epic Series sarja viimase osavõistluse Wines2Whales Chardonnay võistlusprogrammi kuulus 18-kilomeetrine proloog ja kolm etappi pikkustega 61, 64 ja 63 kilomeetrit. Proloogis teenisid Steinburg ja Weinbeer kaheksanda koha, kaotades võitjatele kolm minutit ja 25,8 sekundit. Esimesel etapil parandati positsiooni kuuendaks (+15.18,8), teisel etapil lõpetati viiendana (+8.27,0) ning viimasel, 63-kilomeetrisel etapil jõuti finišisse neljandana (+8.01,9).

"Maailmameistriga koos stardijoonele minek tekitas veidi lisapinget, aga Anna oli väga tore. Kui ta mind kutsus, oli tema eesmärk hooaeg kenasti lõpetada, rada ja ilma nautida ning talve natuke kaugemale lükata. Otsest kohaeesmärki meil ei olnud, aga kuna mina tahtsin hästi sõita, siis võistlesime ikka ja proovisin maksimumi anda," rääkis Steinburg.

Eestlanna sõnul muutis võistluse eriti keeruliseks vahetult enne starti põetud kõhuviirus, mis jättis organismi energiast tühjaks. "Tundsin, et tõusudel ei olnud üldse jõudu. Esimesed kaks võistluspäeva olid minu jaoks väga rasked ja need tuli lihtsalt kuidagi üle elada. Tehnilisematel lõikudel ja laskumistel sain kenasti hakkama ning seal ei olnud probleemi tempos püsida, aga just tõusudel jäin maha. Õnneks läks iga päevaga paremaks ja suutsime sõita tõusvas joones," kirjeldas Steinburg.

Viimasel etapil jäi eestlanna ja šveitslanna paaril esikolmikukohast puudu veidi üle minuti. Steinburgi hinnangul võinuks parema tervise korral olla jõukohane ka etapil poodiumile jõuda. Seejuures sai eestlanna võistlemise võimalusest teada vaid kaks nädalat tagasi. Tema eelmine võistlus oli Haanja100 ning pärast seda oli ta hooajale juba joone alla tõmmanud.

"Kahe nädala treeningutega mingit imet korda ei saada. Proovisin selle kahe nädalaga lihtsalt sõidurütmi tagasi saada. Kuna tulime Lõuna-Aafrikasse veidi varem, saime ka radadega harjuda. Need on väga kiired, aga kohati peenikese kiviklibu tõttu libedad. Suure hooga kurvi minnes või pidurdades on lihtne eksida ja kukkuda. Õnneks saime kõik neli võistluspäeva sõidetud ilma ühegi kukkumise või tehnilise probleemita," ütles Steinburg.

Kuigi ettevalmistus jäi lühikeseks ja tervis polnud parim, pakkus võistlus Steinburgile kinnitust, et ta suudab endiselt kõrgel tasemel konkureerida. "Arvestades, et mu hooaeg oli poolik, olin ju pool suve rattasõidust eemal ja viimasest UCI võistlusest on möödas kolm aastat, oli tore näha, et olen endiselt konkurentsivõimeline. Haiguse ja vähese ettevalmistuse kiuste õnnestus meil kokku panna väärikas sõit. Ütlesin juba pärast esimest päeva Annale, et minu eesmärk on tuua meid kokkuvõttes vähemalt viiendana finišisse. See õnnestus ja võime rahule jääda," rääkis Steinburg, kes jäi rahule ka koostööga maailmameistriga. "See oli väga eriline kogemus. Annaga oli äärmiselt tore koos sõita ja teda paremini tundma õppida. Vaatame, võib-olla õnnestub meil tulevikus veel midagi koos ette võtta."

Wines2Whales Chardonnay naiste eliitklassi üldvõidu teenisid Lõuna-Aafrika Vabariigi rattur Samantha Sanders ja ameeriklanna Alexis Skarda (Efficient Infiniti Scott Shimano) koguajaga 9:33.37,3. Teise koha saavutasid leedulanna Katažina Sosna-Pinele ja itaallanna Giorgia Marchet (Torpado Kenda FSA; +1.33,6) ning kolmandaks tulid lõuna-aafriklannad Sarah Mare ja Lilian Baber (Efficient Infiniti Insure; +20.58,4). Steinburg ja Weinbeer lõpetasid üldarvestuses viiendana, kaotades võitjatele 35 minutit ja 12 sekundit.