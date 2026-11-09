Uku Järv lõpetas cyclo-crossi EM-il 30 parema seas, meeste kulla võitis Nys

Kahe võistluspäeva jooksul elas raja ääres kaasa 12 500 pealtvaatajat. Zeddami tehniliselt nõudliku raja üks silmapaistvamaid lõike oli kuulus 99 astmega trepp, mis kujunes otsustavaks ka meeste eliitklassi võistlusel, kus krooniti Euroopa meistriks belglane Thibau Nys.

Kaks aastat tagasi Hispaanias Pontevedras samuti triumfeerinud Nys pidas seekord tihedat heitlust kaasmaalase Joran Wyseurega. Otsustava rünnaku tegi Nys viimasel ringil just 99 astmega trepil, saavutades konkurendi ees edu, mida ta finišini hoidis. Belgiale kindlustas kolmikvõidu pronksile tulnud Niels Vandeputte.

Naiste U-23 vanuseklassis võtsid kolmikvõidu Prantsusmaa ratturid. Euroopa meistriks krooniti Celia Gery, kes edestas üheksa sekundiga Lison Desprez'd. Pronksmedali teenis Amandine Muller, kaotades võitjale minuti ja 12 sekundiga. 20-aastase Gery jaoks oli tegemist juba kolmanda Euroopa meistritiitliga. Varem on ta võitnud juunioride Euroopa meistritiitli 2023. aastal Pontchateaus ning U-23 klassi tiitli Pontevedras.

Meesjuunioride võistlusel võidutses belglane Lars Peers, kes läbis 18,35 kilomeetri pikkuse võistlusdistantsi ajaga 42.22. Esimest aastat juunioride klassis võistlev Peers edestas 15 sekundiga valitsevat maailmameistrit, hollandlast Delano Heerenit. Kolmanda koha saavutas belglane Bas Vanden Eynde (+0.37). Eestlastest lõpetas 72 osalejaga võistluse 30. kohal Uku Järv, kaotades võitjale kaks minutit ja 39 sekundit. Niklas Lond sai 51. (+3.46) ja Egert Tammeleht 70. koha.

Cyclo-crossi võistluskalender jätkub juba sel nädalal, kui 13.–15. novembril toimuvad Rumeenias Vatra Dorneis harrastus- ja noorratturite Euroopa meistrivõistlused. Stardinimekirjadesse on kantud 27 Eesti ratturit.

Noorte vanuseklassides on stardis Melissa Kivi (N16), Isabel Kiis (N15), Anni Adele Ots (N14), Martin Karro (M16), Simon Suppi (M16), Maikel Magnus Välja (M16), Kevin Kertsman (M16), Steven Sumberg (M16), Holger Soome (M15), Kenneth Keian (M15), Kaarel Laansoo (M15), Edvin Jürgen (M15), Artur Paluoja (M14), Sergei Rõbin (M14) ja Georg Henry Pungar (M14).

Harrastajate vanuseklassides on stardinimekirjas Maris Kaarjärv (N50–54), Sille Puhu (N40–44), Ly Ott (N40–44), Kristi Kuldkepp (N35–39), Joonas Maanurm (M50–54), Henno Puu (M50–54), Urmas Pungar (M50–54), Kristo Ebras (M45–49), Gerd Kodanik (M45–49), Caspar Austa (M45–49), Aleksei Kušnir (M45–49) ja Ahti Hinnov (M40–44).