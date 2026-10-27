Eesti ratturid jõudsid Šveitsis kahekesi pjedestaalile

Šveitsis Aigles peetud cyclo-crossi võistlusel Eagle Cross jõudsid kuni 19-aastaste naisratturite konkurentsis pjedestaalile nii Gisele Rang kui ka Marta Mõttus.

Kindla võidu teenis eestlannade ees rootslanna Elsa Elf Boberg. Rang ja Mõttus finišeerisid koos ning hõbedase autasu teenis Rang ja pronksise Mõttus, vahendab EJL.ee.

"Võistlus läks väga hästi," ütles Rang. "Rada oli kiire ja tehniline. Stardis sain kohe minema ning sinna ette otsa ma jäingi. Sõidu tegin väga puhaste trajektooridega ning tänu sellele sain endast parima anda ja teha hea tulemuse."

Eliitmeeste klassis võistelnud Rando Marten Evendi pälvis 11. koha. Parim oli ukrainlane Artur Nichvolodov.