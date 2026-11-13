Kuldkepp tuli harrastajate cyclo-crossis neljandat korda Euroopa meistriks

Kuldkepp läbis võistlusdistantsi ajaga 35 minutit 46 sekundit, edestades rumeenlannat Eniko-Salome Stani 49 sekundiga. Pronksmedali saavutas ungarlanna Adrienn Erzsebet Lengyel-Fibecz.

"Tänane võistlusilm oli pilvine, udune ja vihmane. Hommikust saati sadas ja see muutis raja tehniliseks ning mudaseks ehk täpselt selliseks nagu mulle meeldib ja sobib," rääkis Kuldkepp. "Tegin hea stardi ja olin esimesest kurvist alates oma vanuseklassi liider. Suutsin poolteist ringi hoida väga head tempot, seejärel väsisin veidi, kuid olin konkurentidega juba piisava edu sisse sõitnud."

Kuldkepp kirjeldas võistlust äärmiselt raskena. "Rajal oli palju järske ja mudaseid tõuse, kus pidin ratas õlal üles jooksma. Vere maitse oli kogu aeg suus. Teisel kohal sõitnud kolmekordne Rumeenia meister püsis suure osa võistlusest tihedalt kannul ja tuli viimasel ringil umbes kümme sekundit lähemale. Viimase poole ringiga kasvas edu aga uuesti 49 sekundile. Olen väga õnnelik, et suutsin võita oma neljanda Euroopa meistri tiitli!"

Eestlastele tõid hõbemedali veel Ly Ott 40-44-aastaste naiste ja Maris Kaarjärv 50-54-aastaste naiste vanuseklassis. Ott kaotas kulla pälvinud prantslannale Emilie Petithoryle 15 sekundiga ning Kaarjärv šveitslannale Caroline Reuterile 31 sekundiga.

Pronksmedali võitsid 40-44-aastaste naiste vanuseklassis Sille Puhu, 40-44-aastaste meeste seas Ahti Hinnov ning 50-54-aastaste meeste arvestuses Joonas Maanurm.

Ülejäänud eestlastest sai Urmas Pungar (M50-54) viienda, Henno Puu (M50-54) kuuenda, Caspar Austa (M45-49) seitsmenda, Gerd Kodanik (M45-49) kaheksanda, Kristo Ebras (M45-49) 13. ja Aleksei Kušnir (M45-49) 16. koha.

Cyclo-crossi noorte ja seeniorite Euroopa meistrivõistlused toimuvad Rumeenias Vatra Dorneis 13.–15. novembrini. Noorte vanuseklassides on stardis Melissa Kivi (N16), Isabel Kiis (N15), Anni Adele Ots (N14), Martin Karro (M16), Simon Suppi (M16), Maikel Magnus Välja (M16), Kevin Kertsman (M16), Steven Sumberg (M16), Holger Soome (M15), Kenneth Keian (M15), Kaarel Laansoo (M15), Edvin Jürgen (M15), Artur Paluoja (M14), Sergei Rõbin (M14) ja Georg Henry Pungar (M14).