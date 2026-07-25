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Ebras alustas kõrgetasemelist Poola velotuuri

Jalgrattasport
Elisabeth Ebras.
Elisabeth Ebras. Autor/allikas: BePink
Jalgrattasport

Reedel algas neljandat korda kõrgetasemeline Poola velotuur (UCI 2.Pro), mille avaetapi (138,4 km) võitis Hollandi sprinter Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime). Valitsev Eesti meister Elisabeth Ebras finišeeris 77. kohal.

Wiebes edestas finišijoonel klubikaaslast Barbara Guarischit ja belglannat Marthe Truyeni (Fenix-Premier Tech). Ebras lõpetas teises suures grupis, mis kaotas parimale kahe minuti ja 37 sekundiga, vahendab ejl.ee.

Velotuuril on kokku kolm etappi. Laupäeval sõidetakse 117,8 kilomeetrit Wlodawast Lubartowi.

Poolas jätkuval meeste Dookola Mazowsza velotuuri (UCI 2.2) kolmandal etapil (171,2 km) oli parim hollandlane Julian Vergouw (Metec – Solarwatt p/b Mantel; 3:34.47). Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development) ja Rait Ärm (Energus Cycling Team) lõpetasid vastavalt kohtadel 26. ja 36.

Üldarvestuses esiotsas muutusi ei toimunud. Liidrina jätkab poolakas Michal Pomorski (ATT Investments), kellele järgnevad Ärm (+0.03) ja sakslane Jonathan Malte Rottmann (Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur; +0.15). Ründva (+1.36) hoiab 38. positsiooni. Finaaletapil on pikkust 155 kilomeetrit ja see sõidetakse Kozienice teedel.

Hollandis algas mees- ja naisjuunioridele mõeldud Watersley Junior Challenge tuur, mille avaetapina sõideti 6,4-kilomeetrine temposõit. Meesjuunioride konkurentsis oli kiireim hollandlane Gjs Winters (Goudenbod – Parkhotel U19) ajaga seitse minutit ja 53 sekundit. Lukas Bobkin (Flanders U19 Academy) kaotas parimale 46 sekundiga ja sai 54. koha. Laupäeval ootab meesjuunioreid ees 110,9-kilomeetrine grupisõit.

Naisjuunioride klassis võidutses ameeriklanna Liliana Edwards ajaga kaheksa minutit ja 50 sekundit. Adeele Jaht (Minimax WB Ladies; +1.04) sai 71., Gisele Rang (Minimax WB Ladies; +1.08) 77., Linda Lensment (Vermac Cycling Team; +1.14) 85., Maria Jürisaar (Eesti koondis; +1.19) 95., Brit Grünberg (Eesti koondis; +2.03) 129. ja Frida Mia Ragilo (Eesti koondis; +3.01) 142. koha. Laupäeval võistlevad naisjuuniorid 88,2 kilomeetri pikkuses grupisõidus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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