Rein Taaramäe ei jätka Jaapani profitiimis

Eesti profiratturi Rein Taaramäe ja tema praeguse koduklubi Kinan Racing Teami koostöö on lõppemas.

Osakast lõuna pool Wakayamas baseeruv profitiim teatas, et Rein Taaramäe, Ryuki Uga ja Yudai Arashiro lahkuvad oma lepingu lõppedes selle hooaja järel meeskonna juurest.

"Rein aitas oma suure World Touri kogemustepagasiga viimase kahe hooaja jooksul meeskonnal areneda. Ka Ryuki veetis meie juures kaks aastat ja saavutas mullu Euroopas häid tulemusi. Oleme nende suure panuse eest äärmiselt tänulikud. Nende toreda isiksuse tõttu armastasid neid nii võistkonnakaaslased kui fännid," kirjutas Kinan Racing.

Jaapani võistkonna särgis jääb Taaramäe silmapaistvamaks saavutuseks tänavu jaanuaris Araabia Ühendemiraatides toimunud Sharjah' velotuuri teise etapi võit ning velotuuri üldvõit.