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Järgmisel aastal toimub maanteerattasõidu EM Taanis

Jalgrattasport
Maanteerattasõit
Maanteerattasõit Autor/allikas: Tarmo Haud
Jalgrattasport

2027. aasta maanteerattasõidu Euroopa meistrivõistlused toimuvad 28. septembrist 3. oktoobrini Taanis, kus tiitlivõistlusi võõrustavad Silkeborg ja Herning. Euroopa meistrivõistlused naasevad Taani kümneaastase pausi järel.

Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) juhatuse otsusel peetakse temposõidud Silkeborgis ning grupisõidud Herningis, kus toimusid Euroopa meistrivõistlused ka 2017. aastal. Toona krooniti eliitklassi grupisõidu Euroopa meistriteks Alexander Kristoff ja Marianne Vos.

UEC president Enrico Della Casa rõhutas, et Taani valik oli juhatuse jaoks üksmeelne. "Taani on suur rattaspordiriik, millel on erakordsed sporditraditsioonid ja laialdaselt tunnustatud korraldusvõimekus. Kümme aastat tagasi aitas Taani kirjutada olulise peatüki meie Euroopa meistrivõistluste ajalukku ning olen veendunud, et 2027. aastal kirjutame üheskoos järgmise sama meeldejääva peatüki," ütles Della Casa, kelle sõnul on maanteerattasõidu Euroopa meistrivõistlused kümne aastaga kasvanud maailmatasemel sündmuseks, mis köidab rattaspordihuviliste ja meedia tähelepanu üle kogu maailma.

Järgnevatel aastatel toimuvad maanteerattasõidu Euroopa meistrivõistlused veel Hollandis (2028) ja Itaalias Abruzzo piirkonnas (2029).

Toimetaja: Anders Nõmm

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