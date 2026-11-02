Juul teenis trekisõidu MM-ilt paralümpiaks väärtuslikke reitingupunkte

Maailmameistritiitli viis Itaaliasse Claudi Cretti, edestades lõpufinišis inglannasid Morgan Newberryt ja Crystal Lane-Wrighti. Esikolmiku keskmiseks kiiruseks mõõdeti 40-ringilisel võidusõidul 47,1 km/h.

Eesti koondise peatreeneri Maaris Meieri sõnul oleks tahtnud Juul peagrupis pikemalt ära kesta, kuid jääb siiski tulemusega rahule, sest suutis anda endast maksimaalse pingutuse. "Mari-Liis tegi kindlasti head sõidud, sest ilma korraliku trekilaagrita on raske paari harjutuspäevaga päris ära harjuda ja end pingutusel mugavalt tunda," ütles Meier.

Laupäeval peetud naiste sprindis pälvis Juul 13. koha. Kvalifikatsioonis ehk 200 m lendstardiga sõidus mõõdeti eestlanna ajaks 14,176, mis oli rekordilähedane sooritus. Meieri sõnul jäi just eriti siin isiklikust parimast tulemusest puudu spetsiifilisest trekitreeningust. "200 m lendava trajektoore on kohe päris raske täpselt paika saada," lisas Meier.

Sprindis võidutses austraallanna Caitlin Ward, alistades finaalis uusmeremaalanna Nicole Murray. Pronksiheitluses jäi peale ameeriklanna Katie Walker, neljanda kohaga pidi leppima südit heitlust pidanud itaallanna Claudia Cretti.

Ühtlasi olid maailmameistrivõistlused Eesti parasportlaste jaoks olulised, sest Hollandis jagati väärtuslikke punkte Los Angelese paralümpiamängude reitingutabelisse. "Kui uuendatud reiting välja tuleb, saab näha, kus me täpselt asume ja kuidas teistel riikidel läks," ütles Meier, kelle sõnul saadi MM-ilt juurde ka väärtuslikku kogemust.