X!

Juul teenis trekisõidu MM-ilt paralümpiaks väärtuslikke reitingupunkte

Jalgrattasport
Mari-Liis Juul
Mari-Liis Juul Autor/allikas: EJL
Jalgrattasport

Hollandis Apeldoornis lõppesid pühapäeval pararatturite trekisõidu maailmameistrivõistlused. Ainsa eestlasena võistlustules olnud Mari-Liis Juul pälvis naiste C5 klassi scratchis ehk 10 km lõpufinišiga grupisõidus 11. koha.

Maailmameistritiitli viis Itaaliasse Claudi Cretti, edestades lõpufinišis inglannasid Morgan Newberryt ja Crystal Lane-Wrighti. Esikolmiku keskmiseks kiiruseks mõõdeti 40-ringilisel võidusõidul 47,1 km/h.

Eesti koondise peatreeneri Maaris Meieri sõnul oleks tahtnud Juul peagrupis pikemalt ära kesta, kuid jääb siiski tulemusega rahule, sest suutis anda endast maksimaalse pingutuse. "Mari-Liis tegi kindlasti head sõidud, sest ilma korraliku trekilaagrita on raske paari harjutuspäevaga päris ära harjuda ja end pingutusel mugavalt tunda," ütles Meier.

Laupäeval peetud naiste sprindis pälvis Juul 13. koha. Kvalifikatsioonis ehk 200 m lendstardiga sõidus mõõdeti eestlanna ajaks 14,176, mis oli rekordilähedane sooritus. Meieri sõnul jäi just eriti siin isiklikust parimast tulemusest puudu spetsiifilisest trekitreeningust. "200 m lendava trajektoore on kohe päris raske täpselt paika saada," lisas Meier.

Sprindis võidutses austraallanna Caitlin Ward, alistades finaalis uusmeremaalanna Nicole Murray. Pronksiheitluses jäi peale ameeriklanna Katie Walker, neljanda kohaga pidi leppima südit heitlust pidanud itaallanna Claudia Cretti.

Ühtlasi olid maailmameistrivõistlused Eesti parasportlaste jaoks olulised, sest Hollandis jagati väärtuslikke punkte Los Angelese paralümpiamängude reitingutabelisse. "Kui uuendatud reiting välja tuleb, saab näha, kus me täpselt asume ja kuidas teistel riikidel läks," ütles Meier, kelle sõnul saadi MM-ilt juurde ka väärtuslikku kogemust.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

12:58

Juul teenis trekisõidu MM-ilt paralümpiaks väärtuslikke reitingupunkte

01.11

Cyclo-crossi Eesti meistriteks tulid Lõiv ja Mõttus

31.10

Juul püstitas pararatturite trekisõidu MM-il isikliku rekordi

28.10

Juul hakkab trekisõidu MM-il paralümpiakoha nimel reitingupunkte püüdma

27.10

Eesti ratturid jõudsid Šveitsis kahekesi pjedestaalile

23.10

Kaks pikka temposõitu annavad järgmisel Touril Evenepoelile võimaluse

20.10

Maaris Meier võitis Portugalis Race Nature sarja

20.10

Hollandis peetud Eneco velotuur pakkus Ebrasele ootamatuid seiklusi

20.10

Noor Eesti rattur lõpetas hooaja Prantsusmaal kohaga esikümnes

14.10

Ann-Christine Allik: rattaspordis õpin iga päev midagi uut

13.10

Mätiku võistlust Prantsusmaal varjutas fotofiniši süsteemi rike

13.10

Vos lisas auhinnakappi järjekordse MM-tiitli

10.10

Noor Prantsusmaa rattatäht võttis Lombardias karjääri tähtsaima võidu

06.10

Evenepoelile ülinapilt kaotanud itaallane nõuab täiendavaid selgitusi

05.10

Eestlased said BMX-krossi Euroopa karikasarja üldarvestuses kolm teist kohta

04.10

Fotofiniš andis Evenepoelile puuduolnud Euroopa meistritiitli

02.10

Prantsuse rattur viibib kunstlikus koomas

30.09

Eesti BMX-ratturid pääsesid Belgias pjedestaalile

29.09

Palmiste ja Suve jõudsid Euroopa karikasarjas pjedestaalile

29.09

Riko Mäeuibo võitis mäestlaskumise Euroopa karikasarja etapi

sport.err.ee uudised

13:40

Võimsas hoos McDavid jätkab NHL-is rekordite ületamist

12:58

Juul teenis trekisõidu MM-ilt paralümpiaks väärtuslikke reitingupunkte

12:36

Wawrinka hüvastijätuturniiri võitis Vacherot, Viinis teenis trofee Alcaraz

11:51

NBA: Boston teenis viienda järjestikuse võidu, Doncic säras taas

11:23

Spordi kannatusi nautiv Nabi Los Angelese OM-ist: võib-olla on veel jaksu!

10:19

Üle pika aja 90 minutit mänginud Paalberg andis kaks väravasöötu

09:25

Paidele piisab viimases voorus ajalooliseks meistritiitliks ka viigist

08:59

Antonellist sai aegade noorim vormel-1 maailmameister

08:17

Eesti käsipallikoondis alustab EM-valiksarja raskete katsumustega

01.11

Taas rekordi püstitanud Petrõkina tegi treenerile ilusa sünnipäevakingi

01.11

Cyclo-crossi Eesti meistriteks tulid Lõiv ja Mõttus

01.11

Teigamägi: laske sportlastel sporti teha

01.11

ETV spordisaade, 1. november

01.11

Bunker Partner jätkab kaotuseta, Hagalaz sai meistriliigas esimese võidu

01.11

Trans langeb esiliigasse: samm tagasi õpetab meid midagi teisiti tegema

01.11

Pärnu VK alistas tabelitippude duellis RSU

01.11

Thun tuli suurest kaotusseisust võidukalt välja

01.11

Esimest korda maratoni jooksnud Almgren sai New Yorgis esikoha

01.11

Rae Spordikool jõudis poolfinaali, Audentes võitis põnevuslahingu

01.11

Üleplatsimees Jõesaar ei päästnud koduklubi kaotusest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo