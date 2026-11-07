Cyclo-crossi maailmameister võitis ka EM-tiitli, Allik debüüdil 27.

Hollandlanna Brandi lõpuajaks mõõdeti 21,35-kilomeetrisel tehnilise rajaga võistlusel 51 minutit ja 37 sekundit. Teise koha sai Luksemburgi rattur Marie Schreiber. Sealjuures ületas Schreiber finišijoone esimesena, aga kohtunike hinnangul liikus ta finišisprindi ajal Brandile ette, blokeeris tema möödasõitu ja langetati nõnda teiseks. Pronksise autasu sai kaela võitja kaasmaalanna Ceylin del Carmen Alvarado (+0.17).

Kuni 23-aastaste meeste klassis oli parim prantslane Aubin Sparfel (46.58), kes tulises lõpuheitluses jättis selja taha belglased Giel Lejeune ja Viktor Vandenberghe ning itaallase Filippo Grigolini. Matthias Mõttus (+4.56) sai 36. koha.

Naisjuunioride konkurentsis pälvis kulla belglanna Lentel Huys (39.47). Hõbemedali teenis šveitslanna Shana Huber (+0.09) ja pronksmedali hollandlanna Nynke Jochems (+0.17). Eestlannad Marta Mõttus (+4.28) ja Gisele Rang (+4.37) lõpetasid vastavalt 43. ja 44. positsioonil.

Euroopa meistrivõistlustele pannakse punkt pühapäeval meesjuunioride, kuni 23-aastaste naisratturite ja eliitmeeste võistlusega. Eestlastest on stardijoonel juuniorid Niklas Lond, Uku Järv ja Egert Tammeleht.