X!

Cyclo-crossi maailmameister võitis ka EM-tiitli, Allik debüüdil 27.

Jalgrattasport
Marie Schreiber ja Lucinda Brand
Marie Schreiber ja Lucinda Brand Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Hollandis Zeddamis alanud cyclo-crossi Euroopa meistrivõistlustel võidutses eliitnaiste konkurentsis valitsev maailmameister Lucinda Brand. Esmakordselt cyclo-crossi tiitlivõistlustel osalenud Ann-Christine Allik lõpetas 27. positsioonil.

Hollandlanna Brandi lõpuajaks mõõdeti 21,35-kilomeetrisel tehnilise rajaga võistlusel 51 minutit ja 37 sekundit. Teise koha sai Luksemburgi rattur Marie Schreiber. Sealjuures ületas Schreiber finišijoone esimesena, aga kohtunike hinnangul liikus ta finišisprindi ajal Brandile ette, blokeeris tema möödasõitu ja langetati nõnda teiseks. Pronksise autasu sai kaela võitja kaasmaalanna Ceylin del Carmen Alvarado (+0.17).

Kuni 23-aastaste meeste klassis oli parim prantslane Aubin Sparfel (46.58), kes tulises lõpuheitluses jättis selja taha belglased Giel Lejeune ja Viktor Vandenberghe ning itaallase Filippo Grigolini. Matthias Mõttus (+4.56) sai 36. koha.

Naisjuunioride konkurentsis pälvis kulla belglanna Lentel Huys (39.47). Hõbemedali teenis šveitslanna Shana Huber (+0.09) ja pronksmedali hollandlanna Nynke Jochems (+0.17). Eestlannad Marta Mõttus (+4.28) ja Gisele Rang (+4.37) lõpetasid vastavalt 43. ja 44. positsioonil.

Euroopa meistrivõistlustele pannakse punkt pühapäeval meesjuunioride, kuni 23-aastaste naisratturite ja eliitmeeste võistlusega. Eestlastest on stardijoonel juuniorid Niklas Lond, Uku Järv ja Egert Tammeleht.

Toimetaja: Anders Nõmm

jalgrattauudised

20:38

Cyclo-crossi maailmameister võitis ka EM-tiitli, Allik debüüdil 27.

06.11

Steinburg stardib maastikuratturite võistlusel valitseva maailmameistriga

05.11

Lauri Tamm liitub Leedu rattatiimiga

02.11

Rein Taaramäe ei jätka Jaapani profitiimis

02.11

Juul teenis trekisõidu MM-ilt paralümpiaks väärtuslikke reitingupunkte

01.11

Cyclo-crossi Eesti meistriteks tulid Lõiv ja Mõttus

31.10

Juul püstitas pararatturite trekisõidu MM-il isikliku rekordi

28.10

Juul hakkab trekisõidu MM-il paralümpiakoha nimel reitingupunkte püüdma

27.10

Eesti ratturid jõudsid Šveitsis kahekesi pjedestaalile

23.10

Kaks pikka temposõitu annavad järgmisel Touril Evenepoelile võimaluse

20.10

Maaris Meier võitis Portugalis Race Nature sarja

20.10

Hollandis peetud Eneco velotuur pakkus Ebrasele ootamatuid seiklusi

20.10

Noor Eesti rattur lõpetas hooaja Prantsusmaal kohaga esikümnes

14.10

Ann-Christine Allik: rattaspordis õpin iga päev midagi uut

13.10

Mätiku võistlust Prantsusmaal varjutas fotofiniši süsteemi rike

13.10

Vos lisas auhinnakappi järjekordse MM-tiitli

10.10

Noor Prantsusmaa rattatäht võttis Lombardias karjääri tähtsaima võidu

06.10

Evenepoelile ülinapilt kaotanud itaallane nõuab täiendavaid selgitusi

05.10

Eestlased said BMX-krossi Euroopa karikasarja üldarvestuses kolm teist kohta

04.10

Fotofiniš andis Evenepoelile puuduolnud Euroopa meistritiitli

sport.err.ee uudised

20:56

Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

20:38

Cyclo-crossi maailmameister võitis ka EM-tiitli, Allik debüüdil 27.

20:28

Bigbank/Kalev tuli mängu lõpus välja suurest kaotusseisust, aga kaotas ikka Uuendatud

19:56

Poola meedia: Hugo Toom liitub Poola kõrgliigaklubiga

19:27

Aasta motosportlaseks valiti valitsev maailmameister Kevin Saar

17:47

Saksamaa valinud Gouram jäi koondise nimekirjast välja

17:06

Maailma tippkoondis korraldas enne mängu Eestiga rekordilise väravatesaju

16:33

VIDEO | Vastuoluline otsus kustutas valusal moel Kalju medalilootused

16:12

Tamm alistas Hiinas endise maailma 139. reketi ja jõudis finaali

15:57

Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks Uuendatud

15:48

Täiesti löödud Männilaan: lihtsalt nii tohutult valus

15:25

VIDEO | Levadia ja Kalju lõpetasid hooaja emotsionaalsete väravatega

15:10

VIDEO | 0:2 taga olnud Paide jõudis kiirelt viigini

14:05

Tenniserahvas valis aasta parimateks Lajali ja Neeli

13:41

Mistra sai võõrsil jagu Tabasalust

12:36

Zahovaiko jätkab Levadias: tahame kaitsta tiitlit ja astuda sammu edasi Euroopas

12:15

Žalgiris võitis Euroliigas neljanda mängu järjepanu

11:31

Kotsar tõusis Jaapanis üleplatsimeheks, aga Yokohama kaotas

10:36

Kaks matšpalli päästnud Alcaraz pääses Mastersil nelja hulka

10:03

Matthias Tassi võimas partii ei olnud Lublini jaoks siiski piisav

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo