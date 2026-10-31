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Juul püstitas pararatturite trekisõidu MM-il isikliku rekordi

Jalgrattasport
Mari-Liis Juul
Mari-Liis Juul Autor/allikas: Eesti Paralümpiakomitee
Jalgrattasport

Hollandis Apeldoornis alanud pararatturite trekisõidu maailmameistrivõistlustel pälvis Mari-Liis Juul naiste C5 klassi väljalangemissõidus 13. ja 1 km paigaltstardiga sõidus isikliku rekordiga 14. koha.

Väljalangemissõidus pälvis MM-tiitli uusmeremaalanna Nicole Murray. Hõbemedali sai kaela itaallanna Claudia Cretti ja pronksmedali poolatar Anna Harkowska.

"Väljalangemissõit ei läinud päris nii nagu olime kokku leppinud," rääkis Eesti pararatturite koondise peatreener Maaris Meier võistluse järel. "Mari-Liis tunnistas ise ka, et see ei olnud tema maksimaalne pingutus, kuna ta ei leidnud kohta, kust teiste naiste vahelt minna."

1 km paigaltstardiga sõidus mõõdeti Juuli ajaks 1.20,972, mis teeb keskmiseks kiiruseks 44,46 km/h. Tegu oli eestlanna isikliku rekordiga. "Stardipukist oli hea ajastus ja tubli pingutus," kiitis Meier.

Maailmameistriks tuli inglanna Rebecca Newark ajaga 1.13,091. Teise koha teenis Cretti (1.13,111) ja kolmanda koha austraallanna Caitlin Ward (1.13,308).

Laupäeval ootab Juuli ees sprint ja pühapäeval 10 km grupisõitu.

Toimetaja: Henrik Laever

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