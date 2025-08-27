Maailma viies reket jätab vigastuse tõttu USA lahtised pooleli

23-aastane Draper (ATP 5.) alustas slämmiturniiri võiduga, kui alistas neljas setis argentiinlase Federico Agustin Gomeze. Kolmapäeval andis ta aga belglasele Zizou Bergsile loobumisvõidu ning teatas pärast seda ühismeedias, et käevigastus ei luba edasi mängida.

"Pean kahjuks USA lahtistest loobuma. Andsin endast kõik, et mängida, aga ebamugavus mu käes on liiga hulluks läinud. Pean tegema targa otsuse ja enda eest hoolitsema," kirjutas britt. "Aitäh toetuse eest."

Draper alustas hooaega edetabeli 15. realt, aga võitis märtsis Indian Wellsi Masters-sarja turniiri ja pääses poolteist kuud hiljem ka Madridi kõrgeima taseme turniiril finaali. Paraku on suvel teda vigastus häirinud ning Wimbledonis langes ta konkurentsist teises ringis.

Pärast kodust slämmiturniiri britt väljakul ei käinudki, et valmistuda USA lahtisteks.