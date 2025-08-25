X!

Djokovic alustas USA lahtistel võidukalt

Tennis
Novak Djokovic
Novak Djokovic Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Tennis

Novak Djokovic (ATP 7.) võitis USA lahtiste avaringis ameeriklast Learner Tieni (ATP 50.) 6:1, 7:6 (3), 6:2. Serblane polnud turniiridel mänginud pärast juuli alguses Wimbledoni poolfinaalis kaotamist.

Kohtumine algas serblase jaoks hästi, kuid teise seti jooksul langes Djokovici tase märkimisväärselt, kuna ta nägi USA 19-aastase tulevikulootuse vastu üha rahutum ja ebakindlam välja.

24-kordne suurturniiri meister vajas pärast tie-breaki võitmist varbal tekkinud villidele ravi, kuid ütles, et see probleem ei olnud tema languse põhjuseks.

"Mul pole mingit vigastust. Mul oli lihtsalt väga raske pikkades pallivahetustes vastu pidada ja pärast punkte taastuda," ütles Djokovic.

"Ma pole kuus nädalat ametlikke mänge mänginud. Pidin näitama oma parimat mängu, mida ma arvan, et ma esimeses setis ka tegin."

Djokovic on oma ajakava järk-järgult vähendanud. Endise esireketi tähelepanu on üha enam koondunud Suure Slämmi turniiridele, kuna ta püüab võita rekordilist 25. suure slämmi tiitlit.

Djokovic jättis vahele ka ATP Mastersi turniirid Torontos ja Cincinnatis enne US Openit.

Serblane kohtub järgmises ringis kvalifikatsioonist tulnud Zachary Svajdaga (ATP 145.), kes alistas 6:4, 6:2, 7:5 Zsombor Pirose.

Edasi pääsesid ka ameeriklased Ben Shelton (ATP 6.) ja Taylor Fritz (ATP 4.). Neljandana asetatud Fritz võitis kaasmaalast Emilio Navat (ATP 101.) 7:5, 6:2, 6:3, kuuendana asetatud Shelton alistas aga suure slämmi debütandi Ignacio Buse` (ATP 135.) 6:3, 6:2, 6:4.

See on esimene kord pärast 2007. aasta US Openit, kui kaks ameeriklast on paigutatud kaheksa parema hulka.

Teises ringis kohtub Fritz kas Sebastian Baezi (ATP 139.) või kvalifikatsioonist tulnud Lloyd Harrisega (ATP 353.), Shelton aga hispaanlase Pablo Carreno-Bustaga.

Jakub Mensik alistas Tšiili mängija Nicolas Jarry 7:6 (5), 6:3 6:4. 16. asetusega Mensik võitis oma esimese ATP tuuri tiitli märtsis, alistades Djokovici Miami Openi finaalis. New Yorgis on ta jõudnud kaks korda kolmandasse vooru.

19-aastane tšehh kohtub järgmisena Ugo Blanchet'iga (ATP 184.), kes alistas ungarlase Fabian Marozsani (ATP 53.) 6:4 3:6, 7:6 (7), 6:2.

18. asetusega Alejandro Davidovich Fokina (ATP 18.) võitis 89. minutiga Aleksandr Ševtšenkot (ATP 91.) 6:1 ,6:1 6:2.

Hollandi mängija Tallon Griekspoor (ATP 30.) oli ainus asetusega mängija, kes avapäeval langes, kaotades Adrian Mannarinole (ATP 77.) 7:5, 6:4 6:0.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

tenniseuudised

09:20

Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

08:45

Djokovic alustas USA lahtistel võidukalt

24.08

Raducanu lõpetas New Yorgis slämmitiitlile järgnenud võidupõua

24.08

Lajal säilitas maailma edetabelis 147. koha, teised eestlased tegid tõusu

24.08

Kogenud Rumeenia tennisist võitis pika pausi järel WTA turniiri

22.08

Gauff tegi USA lahtiste eel treeneritetiimis vangerduse

22.08

USA lahtiste eelturniiridel selgusid poolfinalistid

21.08

Djokovic ja Alcaraz loositi USA lahtistel samasse tabelipoolde, Venus sai kõva pähkli

21.08

Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

20.08

Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

20.08

ENMV U-18 üksikmängutiitli pälvisid Ken Ink ja Marie Johanna Lapimaa

19.08

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

19.08

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:20

Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

08:45

Djokovic alustas USA lahtistel võidukalt

08:14

Crossfitter Miko Lilleorg: sa pead valmistuma kõige jaoks

24.08

Gordejev rõõmustas Pärnus enneaegselt lõppenud päeval kodupublikut

24.08

Kristin Kuuba kohtub MM-il avaringis valitseva Euroopa meistriga

24.08

Fernandes eksis penaltil ja ManU jätkab võiduta

24.08

Jürgenson jääb MM-hooajaga rahule: saime kaotuse kilomeetrile päris heasse kohta

24.08

Räppo raskelt tulnud võidust: tahtsin seda väga

24.08

ETV spordisaade, 24. august

24.08

Raducanu lõpetas New Yorgis slämmitiitlile järgnenud võidupõua

24.08

Hollas ja Remmelg said MK-etapil kolmanda koha

24.08

Maiko Tamm võitis esimese eestlasena rallikrossi EM-etapi

24.08

MM-tiitli poole kihutava Marquezi võimas hoog sai jätku ka Ungaris

24.08

Vingegaard võitis kukkumisele vaatamata Vuelta teise etapi

24.08

Flora sai Kuressaares napi võidu ja tõusis Levadia kannule

24.08

Balti keti velotuuri viimase etapi parim oli lätlane, üldvõit taas Ärmile

24.08

Olümpiahooaja eel ala vahetanud Hansen krooniti kohe Norra meistriks

24.08

Eesti klubi võitis esmakordselt Läänemere rannajalgpalliliiga

24.08

Harri Kullas lõpetas AMA motokrossi hooaja tugevalt

24.08

Lajal säilitas maailma edetabelis 147. koha, teised eestlased tegid tõusu

loetumad

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

24.08

Eesti rühmkava koondis saavutas MM-il läbi aegade parima tulemuse

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

24.08

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

24.08

Robin Kool jäi e-spordi MM-il ootamatult medalita, maleäss Carlsen tuli kullale

24.08

Vingegaard võitis kukkumisele vaatamata Vuelta teise etapi

24.08

Olümpiahooaja eel ala vahetanud Hansen krooniti kohe Norra meistriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo