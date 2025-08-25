Djokovic alustas USA lahtistel võidukalt

Kohtumine algas serblase jaoks hästi, kuid teise seti jooksul langes Djokovici tase märkimisväärselt, kuna ta nägi USA 19-aastase tulevikulootuse vastu üha rahutum ja ebakindlam välja.

24-kordne suurturniiri meister vajas pärast tie-breaki võitmist varbal tekkinud villidele ravi, kuid ütles, et see probleem ei olnud tema languse põhjuseks.

"Mul pole mingit vigastust. Mul oli lihtsalt väga raske pikkades pallivahetustes vastu pidada ja pärast punkte taastuda," ütles Djokovic.

"Ma pole kuus nädalat ametlikke mänge mänginud. Pidin näitama oma parimat mängu, mida ma arvan, et ma esimeses setis ka tegin."

Djokovic on oma ajakava järk-järgult vähendanud. Endise esireketi tähelepanu on üha enam koondunud Suure Slämmi turniiridele, kuna ta püüab võita rekordilist 25. suure slämmi tiitlit.

Djokovic jättis vahele ka ATP Mastersi turniirid Torontos ja Cincinnatis enne US Openit.

Serblane kohtub järgmises ringis kvalifikatsioonist tulnud Zachary Svajdaga (ATP 145.), kes alistas 6:4, 6:2, 7:5 Zsombor Pirose.

Edasi pääsesid ka ameeriklased Ben Shelton (ATP 6.) ja Taylor Fritz (ATP 4.). Neljandana asetatud Fritz võitis kaasmaalast Emilio Navat (ATP 101.) 7:5, 6:2, 6:3, kuuendana asetatud Shelton alistas aga suure slämmi debütandi Ignacio Buse` (ATP 135.) 6:3, 6:2, 6:4.

See on esimene kord pärast 2007. aasta US Openit, kui kaks ameeriklast on paigutatud kaheksa parema hulka.

Teises ringis kohtub Fritz kas Sebastian Baezi (ATP 139.) või kvalifikatsioonist tulnud Lloyd Harrisega (ATP 353.), Shelton aga hispaanlase Pablo Carreno-Bustaga.

Jakub Mensik alistas Tšiili mängija Nicolas Jarry 7:6 (5), 6:3 6:4. 16. asetusega Mensik võitis oma esimese ATP tuuri tiitli märtsis, alistades Djokovici Miami Openi finaalis. New Yorgis on ta jõudnud kaks korda kolmandasse vooru.

19-aastane tšehh kohtub järgmisena Ugo Blanchet'iga (ATP 184.), kes alistas ungarlase Fabian Marozsani (ATP 53.) 6:4 3:6, 7:6 (7), 6:2.

18. asetusega Alejandro Davidovich Fokina (ATP 18.) võitis 89. minutiga Aleksandr Ševtšenkot (ATP 91.) 6:1 ,6:1 6:2.

Hollandi mängija Tallon Griekspoor (ATP 30.) oli ainus asetusega mängija, kes avapäeval langes, kaotades Adrian Mannarinole (ATP 77.) 7:5, 6:4 6:0.