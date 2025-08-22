Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

Möödunud nädalal Eestis läbiviidud rutiinne MRT-uuring ning sel nädalal täiendavalt Jaapanis tehtud uuringu tulemuste põhjal Kotsar EM-finaalturniiril mängida ei saa.

"Kuigi väga sooviksin EM-finaalturniiril mängida ja Eestit esindada, siis vigastuse tõttu see ei ole võimalik. Soovin meeskonnale edu finaalturniiriks Riias ning usun, et olete valmis seatud eesmärgid ellu viima," edastas Kotsar sõnumi meeskonnale ning Eesti poolehoidjatele.

Peatreener Heiko Rannula tõdes, et Kotsari eemale jäämine on valus löök, kuid usub, et meeskonna tuumik on tugev ja ühtne ning Riias ollakse seda ka väljakul valmis näitama.

"Muidugi on kahetsusväärne, et Kotsari vigastus ei luba tal finaalturniiril koondist aidata – ta on oluline lüli nii väljakul kui väljaspool seda. Aga usun, et meeskond on valmis vastutust jagama ning seda ka väljakul näitama," sõnas peatreener Rannula.