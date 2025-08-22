X!

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

Korvpalli Eesti koondis
Korvpalli Eesti koondis

EM-finaalturniiriks valmistuv Eesti korvpallikoondis sai reedel viimases kontrollmängus kodupubliku ees Suurbritannialt valusa 62:72 kaotuse.

"Treeningmäng, selliseid asju tuleb ette. Viskasime kolm kolmest sisse, oleme kolmeste sats, aga täna ei olnud kellelgi päev. See on hea, et see praegu tuli - see mäng ei loe midagi. Nüüd on see meist väljas," arvas ERR-iga rääkides ääremängija Henri Drell.

Eesti jaoks oli viimane kontrollmäng sealjuures ka ainus, mis mängiti kodupubliku ees. Reedest kohtumist oli Tondiraba halli tulnud vaatama 4000 inimest. "Ma ei näe inimeste sisse, järsku mõnel mehel oli, et pole publiku ees mänginud... mul isiklikult oli tunne hea, aga lihtsalt ei kukkunud, midagi teha ei saa. Selle taha ei saa pugeda," tõdes Drell.

Reedel sai Eesti korvpalliüldsus valusa uudise, kui teatati, et keskmängija Maik-Kalev Kotsar ei saa koondist EM-finaalturniiril aidata. "Oleme ikkagi suhteliselt pikad, suhteliselt liikuvad. Ma tean, et jääme ellu ja häbisse ka ei jää. See oli mentaalselt poistele ka raske, et Maik ei tule," tunnistas Drell. "Ma ei tea, kas see tänast mängu mõjutas, aga ta oli ikkagi vajalik mees ja lahe mees. Selliseid mehi on vaja, aga saan temast ka aru, tal on vaja endal tervis kõigepealt korda saada."

Eesti koondise jaoks algab EM-finaalturniir 27. augustil kohtumisega ühe suurfavoriidi, valitseva MM-hõbeda ja OM-pronksi Serbia vastu. Serblased sõidavad Riiga viie praeguse NBA mehega, kellest nimekaim kolmekordne unistuste liiga kõige väärtuslikum mängija Nikola Jokic.

"Nad on NBA mehed ja nad on head mehed, aga minu mentaliteet on ka selline, et ükskõik, kes seal vastas on, me peame ikka minema ja panema neile kotti. Kogu au neile, aga peame kõigepealt enda peale mõtlema," sõnas Drell.

