Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

Kotsar lendas koondise juurest Jaapanisse pühapäeval, sest tema koduklubi soovis, et keskmängija vasakule õlale tehtaks lisauuring. Korvpalliliidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Eerik Parvits ütles ERR-ile, et jaapanlased kutsusid eestlase tervisekontrolli pärast Tallinnas tehtud plaani kohast uuringut.

"Hetkel on ta oma koduklubi Yokohama juures lisauuringutel. Talle tehti eelmisel nädal Eestis MRT-uuring. See oli neljapäeval nii-öelda rutiine uuring ja saatsime jaapanlastele tulemused edasi ja siis nende palve oli, et Maigile tehtaks lisauuringud Jaapanis, just õlaga seoses," selgitas Parvits.

"Eks selline asjade käik on natukene üllatav. Ega me polnud ka ise valmis, et see kutse üldse tuli. Kuna Yokohama on tema igapäevane tööandaja, siis ega me vastu ka saanud hakata sellele."

Enne Tallinnas tehtud uuringut ütles Kotsar ERR-ile, et füüsiline vorm on väga hea ning jäi rahule klubihooaja jooksul näidatud edasiminekuga viskekäe vahetamisel.

Parvitsa sõnul koondise treeningutel Kotsar lööki või vigastust ei saanud. "Meie ootame seda vastust, et mis on jaapanlaste otsus. Üks variant on see, et ta on EM-ilt väljas, mis oleks meie jaoks kõige halvem variant, mis tähendab, et ta peaks minema operatsioonile. Kui ta operatsioonile ei lähe, siis meie ootame Maiki tagasi. Ta ei ole veel lennukile istunud. Ta on täpselt samamoodi otsuse ootel."

"Kindlasti ootame ja loodame, et kui kõik on korras, siis ta võiks reedel juba Suurbritannia vastu väljakule joosta, aga see on juba treenerite otsus, et seda lendamist edasi-tagasi tundide mõttes tuleb päris palju. Homme (kolmapäeval - ERR) peaks jaapanlased vastuse andma," lisas Parvits.

Eesti koondis läheb sel nädalal viimastes kontrollmängudes vastamisi Rootsi ja Suurbritanniaga. EM-finaalturniiri alustatakse 27. augustil, kui kohtutakse Serbiaga.

