X!

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

Korvpalli Eesti koondis
Foto: FIBA
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik-Kalev Kotsar jätab vahele kolmapäevase Stockholmis peetava kontrollmängu Rootsi vastu. Kotsar on koduklubi soovil Jaapanis, kus talle tehti täiendav õlauuring, mille tulemusi veel oodatakse.

Kotsar lendas koondise juurest Jaapanisse pühapäeval, sest tema koduklubi soovis, et keskmängija vasakule õlale tehtaks lisauuring. Korvpalliliidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Eerik Parvits ütles ERR-ile, et jaapanlased kutsusid eestlase tervisekontrolli pärast Tallinnas tehtud plaani kohast uuringut.

"Hetkel on ta oma koduklubi Yokohama juures lisauuringutel. Talle tehti eelmisel nädal Eestis MRT-uuring. See oli neljapäeval nii-öelda rutiine uuring ja saatsime jaapanlastele tulemused edasi ja siis nende palve oli, et Maigile tehtaks lisauuringud Jaapanis, just õlaga seoses," selgitas Parvits.

"Eks selline asjade käik on natukene üllatav. Ega me polnud ka ise valmis, et see kutse üldse tuli. Kuna Yokohama on tema igapäevane tööandaja, siis ega me vastu ka saanud hakata sellele."

Enne Tallinnas tehtud uuringut ütles Kotsar ERR-ile, et füüsiline vorm on väga hea ning jäi rahule klubihooaja jooksul näidatud edasiminekuga viskekäe vahetamisel.

Parvitsa sõnul koondise treeningutel Kotsar lööki või vigastust ei saanud. "Meie ootame seda vastust, et mis on jaapanlaste otsus. Üks variant on see, et ta on EM-ilt väljas, mis oleks meie jaoks kõige halvem variant, mis tähendab, et ta peaks minema operatsioonile. Kui ta operatsioonile ei lähe, siis meie ootame Maiki tagasi. Ta ei ole veel lennukile istunud. Ta on täpselt samamoodi otsuse ootel."

"Kindlasti ootame ja loodame, et kui kõik on korras, siis ta võiks reedel juba Suurbritannia vastu väljakule joosta, aga see on juba treenerite otsus, et seda lendamist edasi-tagasi tundide mõttes tuleb päris palju. Homme (kolmapäeval - ERR) peaks jaapanlased vastuse andma," lisas Parvits.

Eesti koondis läheb sel nädalal viimastes kontrollmängudes vastamisi Rootsi ja Suurbritanniaga. EM-finaalturniiri alustatakse 27. augustil, kui kohtutakse Serbiaga.

Loe ka Maik-Kalev Kotsari täispikka intervjuud ERR-ile.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

22:09

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

22:02

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

16:15

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

08:42

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

18.08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

18.08

Tartu Ülikool tõi keskmängija Kanada kõrgliigast

18.08

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

18.08

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

18.08

Hispaania mängija jätab vigastuse tõttu EM-i vahele

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

17.08

Serbia ja Portugal jätkasid kontrollmängudes võidukalt

17.08

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

16.08

Vabaduse väljaku 3x3 korvpalli turniiril võidutsesid lätlased

16.08

U-16 noormehed jäid EM-il alIa Iisraelile ning langevad astme võrra madalamale

videod

sport.err.ee uudised

22:09

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

22:02

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

21:45

ETV spordisaade, 19. august

21:24

Vaprus teenis veel ühe ülikindla võidu

20:50

Avalikelt spordiväljakutelt leiab üle 330 pallikasti

20:10

Bild: Werder eelistab postide vahele palgata Heina

19:32

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

18:45

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

18:19

Eesti laskurid teenisid Leedus kaksikvõidu

17:48

Ametlik: Mihkels väntab Vueltal, nimekas tiimikaaslane jääb eemale

17:12

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

16:43

Rillo sai Lätis EM-etapil vigastada, Sõna tuli viiendale kohale

16:15

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

15:53

Pesur jõudis Drift Mastersi Saksamaa etapil veerandfinaali

15:19

Eesti ujuja tegi juunioride MM-il debüüdi

loetumad

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

18.08

Bild seostab Karl Jakob Heina neljakordse Saksa meistriga

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

10:36

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

08:42

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

18:45

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

14:43

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

18.08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

16:15

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo