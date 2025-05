Maik-Kalev Kotsar pikendas Jaapani klubiga lepingut

Mullu suvel Yokohamaga liitunud Kotsar tõi hooaja jooksul keskmiselt 10,9 punkti mängus, võttis 8,1 lauapalli ja andis 3,4 tulemuslikku söötu.

"Olen väga põnevil, et saame jätkata selle ehitamist, millega sel hooajal alustasime. Usun siiralt, et meil on eriline seltskond kutte, kes võitlevad kõvasti ja toovad toetajatele rõõmu ka järgmisel hooajal," kommenteeris Kotsar. "Olen tänulik meie treeneritele ja juhtkonnale, et nad minusse uskusid ning ma olen väga õnnelik, et saan Yokohamas jätkata. Poolehoidjad on selle koha minu ja mu pere jaoks väga koduseks teinud ning ma loodan, et meie meeskond suudab järgmisel hooajal enda esitusega seda armastust ka vastu anda."

Yokohama lõpetas tänavuse hooaja Jaapani kõrgliiga keskkonverentsi eelviimasel ehk seitsmendal kohal.