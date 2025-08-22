X!

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga

Eesti - Suurbritannia korvpalli maavõistlusmäng
Eesti korvpallikoondis kaotas Tondiraba spordihallis toimunud viimases EM-finaalturniiri eelses kontrollkohtumises kehva mängu järel Suurbritanniale 62:72 (19:18, 8:21, 18:13, 17:20).

Eesti koondis tegi mängu esimese 11 minutiga kaheksa pallikaotust ning kuigi 8:0 minispurdi toel mindi avaveerandit korraks 16:11 juhtima, vähendas Suurbritannia perioodi lõpuks kaotusseisu minimaalseks.

Teise veerandaja esimese kuue ja poole minutiga suutis Eesti visata vaid kaks punkti ja külalismeeskond läks selle ajaga 30:21 juhtima. Pärast Henri Drelli kahte pallikaotust läks Suurbritannia ette 13 punktiga, tema viimase sekundi pealtpanekust vähendas Eesti vaheajaks kaotusseisu 12 punktile.

Teisel veerandajal tabas Eesti 18 viskest vaid kaks ning tegi avapoolajal lausa 13 pallikaotust, vaheajalt naastes sai Eesti 14. katsel läbi korvirõnga ka esimese kaugviske.

Kolmandal veerandajal suutis Eesti parema kaitse toel vastaseid hoida 13 punkti peal ja otsustavat perioodi alustati seitsmepunktilises kaotusseisus, Joonas Riismaa läbimurre vähendas 2.47 enne kohtumise lõppu vahe viiepunktiliseks. Mängu lõpus tagasitulekut siiski ei sündinud ning kehv mängupilt tõi kodumeeskonnale lõpuks 62:72 kaotuse.

Eesti tabas mängu jooksul viskeid 34-protsendiliselt, 28 kaugviskest läbisid rõnga kolm. Pallikaotusi jäi eestlaste arvele 22 ja brittidel 18, sealjuures andsid Eesti mängijad 20 resultatiivset söötu.

Matthias Tass oli Eesti resultatiivseim 15 punkti ja 12 lauapalliga, Drell lisas 13 punkti ja kuus lauapalli, aga ka viis pallikaotust. Akwasi Yeboah viskas Suurbritannia kasuks 18 punkti ja võttis üheksa lauapalli.

Eesti koondis mängis ilma keskmängija Maik-Kalev Kotsarita, kes peab õlavigastuse tõttu EM-finaalturniiri vahele jätma. Märt Rosenthali põlveuuring andis tagamängijale küll rohelise tule, ent reedel käis ta väljakul vaid kaks minutit ja 46 sekundit, mille jooksul tegi kaks pallikaotust.

