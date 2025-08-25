X!

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

Eesti korvpallikoondis alustab kolmapäeval Riias mänguga soosiku Serbia vastu EM-finaalturniiri. Viimased kontrollmängud tegid endise tippmängija Heino Endeni ärevaks, finaalturniiril peab tema sõnul meeskonna trumbiks olema tugev kaitsemäng.

Eesti korvpallikoondis lõpetas eelmisel nädalal suvise kontrollmängude perioodi napi 88:87 võiduga Rootsi üle ning mannetu mängu järel tulnud 62:72 kaotusega Suurbritanniale. "Mind tegid kaks viimast kontrollmängu väga ärevaks, eriti see viimane, mis Tondiraba jäähallis mängiti. See mängupilt oli nii vähe enne EM-i algust päris hirmuäratav. Väike ärevus, tegelikult päris suur ärevus on sees," tõdes Enden esmaspäeval ERR-i spordiuudistes.

Endeni arvates on koondises vajakajäämisi kõigil positsioonidel, aga eelkõige paistis viimastes kontrollmängudes silma ümaraks jäänud mängupilt. "Meil puudus teravus, meil puudus särts, meil oli liiga palju pallikaotusi. Võib-olla tuleneb see sellest, et me treeningul ei mängi joostes oma liikumisi läbi, ei mängi kaitses nii agressiivselt kui mängis näiteks Suurbritannia. See muudab rünnakurütmi harjumatuks, natuke kaob rütm ära," sõnas Enden.

Enne viimast kontrollkohtumist selgus, et EM-finaalturniiril ei saa õlavigastuse tõttu koondist aidata keskmängija Maik-Kalev Kotsar. "Põhikeskmängija; eriti sellise tasemega, nii targa mängija, eemale jäämine on alati suur probleem," ütles 1982. aasta maailmameister. "Ettevalmistusperioodil ja esimestes kontrollmängudes oli meeskonna taktika nii rünnakul kui kaitses selle [Kotsari olemasolu] peale üles ehitatud, kui selline lüli ära kukub, on loomulikult see probleem. Ümberõppimiseks on nüüd olnud nädal või natuke rohkem aega. Selgelt see meie potentsiaali vähendab, aga me peame hakkama saama."

Eesti kuulub EM-finaalturniiril A-alagruppi, kus vastasteks on võõrustaja Läti, suursoosik Serbia, tugev Türgi ning Tšehhi ja Portugal. Turniir algab Eesti jaoks kolmapäeval Serbia vastu. "Me oleme väga tugevas seltskonnas, seal on ikkagi kolm võistkonda, kes soovivad saada medalit. Tšehhi eesmärk on võita meid ja Portugali, Portugali eesmärk on võita meid ja Tšehhit. Meie eesmärk on võita Tšehhit ja Portugali: nende kolme vahel see üks edasipääseja peakski selguma," muigas Enden.

Mida peab Eesti koondis Endeni arvates Riias tegema, et alagrupist edasi pääseda? "Me peame võitma kaks mängu, aga eelkõige peame suutma kaitsemänguga - see peab olema meie trump - ära lõhkuma vastaste mängurütmi, selle taktika, millega nad tulevad meid võitma," sõnas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

