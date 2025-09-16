Toijala Kotsari õlavigastusest: Jaapanis käib see protsess teistmoodi

Sel nädalal toimuvad Tallinnas ja Tartus huvitavad korvpallimängud, kui Maik-Kalev Kotsari klubi Yokohama B-Corsairs ja Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia kohtuvad BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga.

B-Corsairs on ühtlasi Eesti koondise keskmängija Maik-Kalev Kotsari koduklubi ning tiimi abitreeneriks on Eesti koondise endine peatreener Jukka Toijala, kes selgitas tsentri vigastuse tagamaid. "Oli teada, et MRT-uuringud Eestis näitasid, et midagi on katki. Tööandja, kellega tal on leping, tahtis asja kindlaks teha. See protsess, kuidas see Jaapanis toimub, me elame erinevas maailmas. See on aeglasem, seal on arutelud, austamist sinna ja tänna," rääkis Toijala ERR-ile.

"Saan aru, et kõik tahaks kiiresti vastuseid, aga seal ei lähe kõik nii, nagu läheb Euroopas," lisas Yokohama abitreener. "Oli teada, et vigastus oli tõsine ja kahjuks seda ka uuringud Jaapanis näitasid."

Kotsar läheb kolmapäeval vasaku õlaliigese vigastuse tõttu operatsioonile, kuid ta mängis Eesti koondisega kaasa kõik EM-i eelsed kontrollkohtumised peale viimase, 22. augustil toimunud kodumängu Suurbritanniaga. Mõni päev enne seda kutsus tsentri koduklubi Kotsari Jaapanisse õlauuringule ning viimase kontrollmängu eel teatati, et Eesti koondis jääb ühest liidrist ilma.

"Mängijad ei taha nuriseda ja meediale rääkida, mis neil mured on," ütles Toijala. "Tean, et tundub imelik, kui ta päev varem andis intervjuu ja ütles, et kõik on korras. Aga nii sportlane teebki, ta ei tule meedia ette enne EM-i. See on natuke psühholoogiline ka, mängijad ja sportlased ei taha sellest rääkida."

Maik-Kalev Kotsar Autor/allikas: Yokohama B-Corsairs Instagram

Kui eestlase vigastus selgeks sai, tegi ka Yokohama vangerdusi ning tõi meeskonda ameeriklase Kaleb Tarczewski, aga Arizona ülikoolis ja seejärel Euroliigas mänginud tsenter sai vahetult enne Yokohama Euroopa-reisi samuti vigastada.

"Jaapani reeglid on nii, et välismängijaid saab tuua kolm ja vaadates meie koosseisu, siis väiksemad mehed on Jaapanist ja kolm suurt vaja tuua. Nüüd on oluline lüli puudu ja asendaja sai laupäeval vigastada. Otsime nüüd asendajale asendajat," tõdes Toijala. "Kui liiga hakkab, on meil loodetavasti üks mängija juures. Toimetame ja muudame skeemi, liikumisi, kaitseplaani. Kui Lassi (peatreener Lassi Tuovi - toim) tuleb, saame teada, mis tema mõtleb."

Peatreener Tuovi liitub meeskonnaga kolmapäeval, kui Yokohama mängib Tartu Ülikooli spordihoones Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga. Põhjus on lihtne: äsja EM-finaalturniiril võimsa tulemuse teinud Soome koondise peatreener jõudis alles Riiast koju ning võttis paar päeva taastumiseks.

"Suhtleme Lassiga palju ja minu kaudu käib info, mis me teha tahame. Aga ma pole siin üksi, abilisi on palju," rääkis Toijala. "Olukord on selline ja see oli juba varem teada, kõik plaanid on tehtud ja kõik on läinud plaanipäraselt. Välja arvatud vigastused."

"Vaatasime [treeneritega] kõiki mänge, samad liikumised ja põhiteemad. Mängijad vaatasid ka, nad jälgisid huviga. Tore, et nad armastavad korvpalli ja mitte ainult Soome mänge, vaatasid ka tervet EM-i," lisas Toijala.

Jaapanis on suur huvi oma liigat arendada ning säärased reisid Euroopasse on küll viis vormi testida, aga ka teiste liigade ülesehituse kohta infot koguda. "Nad saavad tulla siia, näha erinevat mängustiili ja organisatsiooni - kuidas Tartu või Cramo paneb korralduse paika. Kõik see info on neile kasulik, Jaapani liigal on suured ambitsioonid olla 2030. aastal maailma kolme parima liiga hulgas," ütles treener.

"Täna oleme siin, järgmine hooaeg oleks huvi minna näiteks Austraaliasse. Korvpall korvpalliks, aga kõik need asjad taustal on neile kasulikud, kui tahavad edasi ehitada," lõpetas Toijala.

Mängude ajakava:

Kolmapäev, 17. september Tartu Ülikool Maks & Moorits - Yokohama B-Corsairs

Neljapäev, 18. september Yokohama B-Corsairs - Kalev/Cramo

Laupäev, 20. september Yokohama B-Corsairs - Varssavi Legia

Esmaspäev, 22. september Tartu Ülikool Maks & Moorits - Varssavi Legia