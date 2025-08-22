X!

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

Reedel selgus, et Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik-Kalev Kotsar peab 27. augustil algavast Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist õlavigastuse tõttu eemale jääma.

Möödunud nädalal tehti Kotsari vasakule õlale Eestis rutiinne MRT-uuring, seejärel reisis Yokohama klubi rivistusse kuuluv keskmängija Jaapanisse, kus tema õla vaatasid üle ka sealsed arstid ning reedel kinnitati, et Kotsar peab EM-finaalturniiri vahele jätma.  

"Viimane suhtlus oli kõik läbi Maigi," kommenteeris Eesti korvpalliliidu spordidirektor Raido Roos Eesti ja Suurbritannia vahelise kontrollmängu vaheajal ERR-ile. "Pikalt protsessisime enne ka klubiga, lõpp jäi ikkagi kõik Maigi vahendada ja detaile, mis õlga puudutavad, ei saa me praegu veel kommunikeerida, see on puhtalt isikuandmete teema ja küll ta selle ise välja räägib. Probleem on olemas, seis on selline."

Praegu ei ole veel teada, kas õlavigastus nõuab ka kirurgilist sekkumist. "Praegu ootame, mis otsuse nad teevad - kas üritavad taastusraviga parandada või on vaja muud sekkumist. Eesti ja Jaapani uuring on täpselt üks ja sama, vastused on samad: olukord on kehv, aga ootame ja loodame, et see saab ruttu korda," lisas Roos.

Roos ütles, et vigastuse põhjuseks ei ole üks konkreetne juhtum. "Seal on varasemalt ka neid muresid olnud, lõppkokkuvõttes on see mängija enda tunnetus. Uuring oli mängija poolt soovitud, nii sai ka tehtud. Ju ta ise tundis, et midagi ei ole nii, nagu peab. Nüüd sõltub, mis otsuse klubi koostöös mängijaga teeb - kui on lõikuse küsimus, siis võtab taastumine kindlasti kauem aega. Lõpuks mängija karjääri vaates tuleb lahendus teha selline, et Maik mängib kaua," ütles ta.

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

