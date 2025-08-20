X!

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

Korvpalli Eesti koondis
Märt Rosenthal
Märt Rosenthal Autor/allikas: BC Kalev/Cramo/bckalev.ee
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise kohtus kolmapäeval kontrollmängus Rootsiga, aga pidi seda tegema ilma Jaapanisse lennanud Maik-Kalev Kotsari ning põlves ebamugavust tundnud Märt Rosenthalita.

Eesti jätkas kolmapäeval kontrollkohtumistega, kui Stockholmis mindi vastamisi võõrustajaga, kuid lisaks õlauuringu tõttu ootamatult Jaapanisse lennanud Maik-Kalev Kotsarile jättis mängu vahele ka põlveuuringule minev tagamängija Märt Rosenthal.

Rosenthal rääkis eelmisel nädalal ERR-ile, et on raskest põlvevigastusest taastunud ning heas seisus. "Seis oli ikka keeruline. Mitte just nii väga füüsiliselt, aga peas oli keeruline - üks asi on trennis neid asju teha, aga teine, et reaalselt proovid mängus endast kõik anda," ütles ta. "Pean saama enesekindluse tagasi ja arvan, et olen suuteline EM-il koondist väga palju aitama."

Delfi Sport kirjutas kolmapäeva õhtul koondise arsti Kaido Stroomi sõnadele tuginedes, et Rosenthal tundis nädalavahetusel ja esmaspäeval põlves kerget ebamugavustunnet. Seega peeti targemaks teda sõidust säästa ja neljapäeva hommikul läheb ta magnetresonantsuuringule. Tegemist on sama põlvega, mida opereeriti novembris.

Korvpalliliit lisas, et treeneri otsusel jäävad platsi kõrvale ka Hugo Toom ja Siim-Markus Post.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

