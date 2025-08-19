Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

Veel eelmisel neljapäeval rääkis Kotsar Eesti ajakirjanikele, et varasemalt mure teinud õlaga on nüüdseks kõik korras. Kuid samal päeval tehtud magnetresonantstomograafia pildi põhjal palus Yokohama B-Corsairs mängijat enda juurde lisauuringutele. "Paanikaks põhjust pole, ootame vastuse ära," selgitas Eesti koondise pressiesindaja Eerik Parvits Delfi Spordile.

"Neljapäeval tehti MRT ja ta sõitis pühapäeval Jaapanisse. Kuigi õlg on talle probleeme valmistanud aastaid, siis midagi ta trennides ei kurtnud," märkis Parvits, kelle sõnul mängija mingit hoopi õla pihta pole saanud.

Kolmapäevases kontrollkohtumises Rootsi vastu Kotsar ei mängi, aga Postimees Spordi andmeil oodatakse teda juba reedel Tallinnas peetavale viimasele EM-i eelsele kontrollmängule Suurbritanniaga. Rahvuskoondis reisib Stockholmi 14 mängijaga, kedagi teist pole kiirkorras Kotsari asendajaks kutsutud.

Eesti alustab EM-finaalturniiri 27. augustil, kui kohtutakse Serbiaga.