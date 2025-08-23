Treier: pean viie peal mängimiseks valmis olema

"Ehmatav oli see kindlasti, siit on meil ainult õppida," ütles Treier pärast viimast kontrollmängu. "Ei tea, mis valesti läks. Kas oli närv, et kodupubliku ees või see, et EM on lähedal – tähtis on see, et sellest välja tuleme. EM-il saab olema raskeid päevi ja raskeid olukordi, kust peame võimalikult kiiresti üle saama, et järgmine päev endast maksimumi anda."

Eesti koondis mängis Suurbritannia vastu rabedalt ning viskekätt ei leitudki üles - kaugviskeid saadeti teele 28 ning korvirõnga läbisid vaid kolm. "See ju meie trump ongi, aga kui me mängu eel valmis ei ole ja põhiasjadega hakkama ei saa, siis ei hakka ka visked kukkuma. Peame trumbid üles leidma, mängu alguses kasutama, küll siis hakkavad visked ka minema," arvas Treier.

"Hea, et see praegu juhtus, mitte 27. augustil," lisas ta.

Eesti korvpallikoondis sai reedel halva uudise, kui selgus, et meeskonna liidrite hulka kuuluv Maik-Kalev Kotsar peab õlavigastuse tõttu ikkagi EM-finaalturniiri vahele jätma ning tema minutid lähevad pikemate mängijate vahel jagamisele. Riias toimuval turniiril astub algkoosseisus platsile tõenäoliselt Matthias Tass, aga peamiselt äärel mängivad mehed peavad ka rohkem korvi all müttama.

"Minult oodatakse ilmselt viie peal mängimist, ilmselt ka [Kregor] Hermetilt. Sellega mul on natuke raskusi, seda ma tean, aga sain ka õppetunni," rääkis Treier. "Pean valmis olema selleks, et väljakul õiget asja teha, mitte ainult enda tugevuste peale mõelda. Muidu olin trennis oma positsioonil ja tegin seal, aga nüüd proovime mind rohkem viie peal."

"See, et ma viie peal olen, võiks ka meie jaoks trump olla. Saame rohkem vahetavat kaitset mängida, võib-olla veidi liikuvamad olla," arvas jõuline äär. "Meie trump ja tugevus võikski olla, et me oleme võistkond ja meil pole staare. Kõik on kõigi eest väljas."

Eesti alustab Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Riias 27. augustil, kui vastu tuleb Pariisi olümpiamängudel pronksi võitnud Serbia. Eesti pikkadel on kohe avamängus käed-jalad tööd täis, sest piirata tuleb kolmel korral NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Nikola Jokicit.