Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

Eesti korvpallikoondise peatreeneri Heiko Rannula sõnul on keskmängija Maik-Kalev Kotsari seis keeruline, aga meeskond on valmis EM-finaalturniiril võitlema ka ilma temata.

Kolmapäeval pidas Eesti eelviimase kontrollkohtumise enne EM-finaalturniiri, kui alistas Stockholmis Rootsi 88:87. "Kui lihtsalt kokku võtta, siis rünnakupool oli kindlasti positiivne, võib-olla esimene mäng, kus rünnakul saime mingid asjad jooksma ja natuke rohkem proovida erinevaid liikumisi," rääkis Rannula Eestisse naastes ERR-ile. "Kaitsepool oli kehvake, eriti teine poolaeg. Lasime üks-üks kaitses liiga palju vigu sisse," lisas ta.

"Pallikaotustega tegeleme igapäevaselt, kõik mehed ennast palliga liiga mugavalt ei tunne üle väljaku, aga oleme selles paremaks läinud. Pärast rahunesime maha ja mäng oli rohkem kontrolli all. Mängu lõpus tegin võib-olla vahetustega liiga pingeliseks, tahtsin teatud poisse lõpus rohkem proovile panna. Kuna see on ikka treeningmäng, siis see risk oli õigustatud, sellest liiga suurt numbrit ei tee," lisas Rannula kolmapäevase mängu kohta.

Rannula sõnul on mängus hüppeliigesele haiget teinud Janari Jõesaarega kõik korras, aga Märt Rosenthali ning eriti Maik-Kalev Kotsari kohal on küsimärgid. Rosenthal käis neljapäeval Tallinnas põlveuuringul, Kotsar on koduklubi soovil tagasi Jaapanis, kus uuritakse tema õlga ning tema osalemine EM-finaalturniiril on kahtluse all.

"Märdi vastus peaks tulema lõunaks, uuring tehti ära, esmane tagasiside tema enda poolt on, et pigem on paremaks läinud. Oleme positiivsed," ütles Rannula. "Kotsari puhul on endiselt asjad õhus, suhteliselt keeruline seis. Lennuki peal ta kindlasti praegu ei ole, tänase päevaga peaks enam-vähem selgeks saama. Kõige ehmatavam oli see, et Maik, kes oli kuu aega meiega, astus ühel hetkel kõrvale. See paneb meeskonnale põntsu, aga nagu mäng Rootsiga näitas, poisid on valmis vastutust võtma. Kas ta tuleb või ei tule, niiehknaa peame mängima ja võitlema minema. Usun, et meil on hinge piisavalt," kinnitas peatreener.

Reedel kohtub Eesti Tondiraba jäähallis suve viimases kontrollmängus Suurbritanniaga. Rannula sõnul vaatab ta selles kohtumises pingsalt mehi, kes siiani on vähem mänginud. "Olenevalt Märdi seisust on meil ka tagaliinis vaja mingeid otsuseid teha: viis mängu seitsme päevaga [EM-il] on piisavalt karm graafik, tagala peab olema kindlustatud. Teine asi - Suurbritannia vastu, kus meil on suurust rohkem, saame korvi alla ka palli panna ja erinevaid asju proovida. Ka kaitsemängu vead, mis Rootsi vastu olid, proovime ära parandada."

Kui Kotsaril ei õnnestu Eestit EM-finaalturniiril esindada, tehakse Rannula kinnitusel valik nende meeste seast, kes on suvel koondiselaagris olnud. "Nende 16 kuti seast, kes meil täna treeningutel osalevad, nende seast see valik tuleb. Kindlasti uut meest me punti juurde ei võta, need poisid, kes on suve kaasa teinud, väärivad seda võimalust. Usun nendesse, kes meil on," kinnitas Rannula.

"Kõik poisid tahavad mängida, Maigi puhul samamoodi, me ei tea, kuidas see asi laheneb, aga see otsus ei tule tema poolt kerge südamega. Toetame üksteist ja kokkuvõttes: nagu öeldakse, kõik halb on millekski hea ja vastupidi. Saame hakkama, elame päev korraga," tõdes koondise juhendaja,

