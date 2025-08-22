X!

Rannula: lubame, et järgmises mängus oleme kindlasti paremad

Eesti korvpallikoondis lõpetas EM-finaalturniiri eelse kontrollmängude perioodi kodusaalis saadud 62:72 kaotusega Suurbritanniale. Peatreener Heiko Rannula sõnul võib negatiivne emotsioon meeskonnalt pinged just maha võtta.

Liimist lahti olnud Eesti viskas teisel veerandajal esimese kuue ja poole minutiga vaid kaks punkti ning kaotas perioodi lõpuks 8:21, kogu kohtumise jooksul läbisid kodupubliku ees Eesti 28 kaugviskest rõnga vaid kolm. Pallikaotusi kogunes mängu esimese 11 minutiga kaheksa, kohtumise lõpuks 22.

"Ikka masendav, jah," tõdes koondise peatreener Heiko Rannula pärast kaotust. "Üks asi on kolmepunktivisked, teine see, kuidas need kolmepunktivisked läksid. Oli näha, et me ei olnud ei vaimselt ega füüsiliselt omas elemendis, pallikaotused samamoodi. Mingid asjad meile täna ei mõjunud hästi, aga võib-olla selline äratus või negatiivne emotsioon võtab natuke pingeid maha ja saame jalad uuesti alla."

"Ilmselgelt oleme selline meeskond, kes toetub rünnakul kolmestele ja me oleme hea kolmeste meeskond. Kindlasti me nii halvasti järgmises mängus ei viska," lisas Rannula. "Ma loodan, et see ajastus tuleb praegu mingil määral kasuks ka. Teeme siit väikesed õppetunnid, ma usun, et täna oli lihtsalt halbade asjade kokkulangemine. Võtame selle kaotuse vastu, midagi vabandama ei hakka."

Enne viimast kontrollkohtumist sai reedel selgeks, et keskmängija Maik-Kalev Kotsar ei saa õlavigastuse tõttu koondist EM-finaalturniiril aidata. "Kogu see vigastuste värk on meil see suvi rütmi siia-sinna häirinud, aga eks teistel on ka omad mured ja vigastused. Ärme otsi vabandusi, täna võtame selle vastu, et olime kehvad, aga lubame, et järgmises mängus oleme kindlasti paremad," kinnitas Rannula.

Järgmine mäng on Eesti korvpallikoondise jaoks EM-finaalturniiri avakohtumine Serbia vastu, mis toimub Riias 27. augustil.

Toimetaja: Anders Nõmm

