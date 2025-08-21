X!

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i avapäeva ühe võiduga

Rannavõrkpall
Armin Kender ja Patrik Parijõgi
Armin Kender ja Patrik Parijõgi Autor/allikas: cev.eu
Rannavõrkpall

Rannavõrkpallurid Armin Kender ja Patrik Parijõgi ning Keira Liina Lukas ja Sandra Lepp osalevad Madridis U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel, kus avapäeval tundsid võidurõõmu vaid noormehed.

Kender ja Parijõgi kuuluvad Euroopa meistrivõistlustel B-alagruppi ning pidasid neljapäeval kaks kohtumist. Esimeses jäädi 0:2 (25:27, 17:21) alla Bulgaaria paarile Zahari Zgurovile ja Georgi Antovile, aga seejärel pandi 2:0 (21:14, 21:19) paremus maksma hispaanlaste Xenius Deu Carrerase ja Gaizka Guerrero Tomico vastu, vahendab Volley.ee.

Eestlaste alagrupi viimane kohtumine toimub reedel Eesti aja järgi kell 11, kui vastasteks on lõunanaabrid Ralfs Andrejevs ja Eduards Dūdens.

Lukas ja Lepp paigutati U-20 EM-il G-alagruppi ning Eesti neiud mängisid neljapäeval ühe matši. Avamängus jäi eestlannadel võiduarve avamata, kui Lukas ja Lepp tunnistasid ungarlannade Flóra Zolnai ja Réka Antónia Munkácsi 2:0 (21:13, 21:15) paremust.

Reedel peavad Lukas ja Lepp seevastu kaks kohtumist, kohtudes Eesti aja järgi kell 15.10 Hollandi paari Trijntje Veerbeeki ja Floor Hogenhoutiga ning kell 20.10 Gruusia esinduse Nana Lobzhanidze ja Elene Mekvabishviliga.

Toimetaja: Henrik Laever

