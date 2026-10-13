X!

Mätiku võistlust Prantsusmaal varjutas fotofiniši süsteemi rike

Jalgrattasport
Oliver Mätik
Oliver Mätik Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit
Jalgrattasport

Prantsusmaal peetud Paris–Tours Espoirsi ühepäevasõidul jäi Oliver Mätiku täpne lõppkoht fotofiniši süsteemi rikke tõttu selgusetuks. Rein Taaramäe saavutas Jaapanis toimunud velotuuril üldarvestuses 24. koha.

Prantsusmaal 11. oktoobril toimunud Paris–Tours Espoirsi ühepäevasõidul (UCI 1.2U) osales Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23). Võistluse fotofiniši süsteemi rikke tõttu suudeti ametlikult järjestada vaid 17 esimest ratturit, mistõttu jäi ülejäänud võistlejate täpne lõppkoht selgusetuks, vahendab ejl.ee.

"Meie tiim sai lihtsalt sõnumi, et terve fotofiniši süsteem läks rikki ning tulemusi pole võimalik selle tõttu väljastada. Väga veider sündmus, pole seda kunagi ühelgi sõidul näinud," rääkis Mätik.

"Ma peaksin olema 18., kuna võitsin pundifiniši ära, aga eks 100 protsenti kindel olla ei saa," lisas ta.

Jaapanis peetud Tour de Kyushu velotuuril (UCI 2.1) saavutas Rein Taaramäe üldarvestuses 24. koha, kaotades võitnud portugallasele Ivo Oliveirale ühe minuti ja nelja sekundiga. Kolmeetapilisel velotuuril sai Taaramäe etappidel vastavalt 53., 34. ja 24. koha.

Rootsis Täbys peetud Stockholm Cyclocross Weekendi kahel UCI C2 kategooria võistlusel osales kolm Eesti juuniorratturit. Gisele Rang saavutas esimesel võistluspäeval kümnenda ja teisel päeval kaheksanda koha. Niklas Lond lõpetas vastavalt 12. ja 11. kohal ning Uku Järv 18. ja 16. kohal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

15:47

Mätiku võistlust Prantsusmaal varjutas fotofiniši süsteemi rike

12:31

Vos lisas auhinnakappi järjekordse MM-tiitli

10.10

Noor Prantsusmaa rattatäht võttis Lombardias karjääri tähtsaima võidu

06.10

Evenepoelile ülinapilt kaotanud itaallane nõuab täiendavaid selgitusi

05.10

Eestlased said BMX-krossi Euroopa karikasarja üldarvestuses kolm teist kohta

04.10

Fotofiniš andis Evenepoelile puuduolnud Euroopa meistritiitli

02.10

Prantsuse rattur viibib kunstlikus koomas

30.09

Eesti BMX-ratturid pääsesid Belgias pjedestaalile

29.09

Palmiste ja Suve jõudsid Euroopa karikasarjas pjedestaalile

29.09

Riko Mäeuibo võitis mäestlaskumise Euroopa karikasarja etapi

28.09

Jalgratta MM-i edukaimaks riigiks tõusis Hispaania

28.09

Ameeriklane McNulty üllatas grupisõidu MM-tiitliga

27.09

Vollering jätkas hiilgavat hooaega grupisõidu MM-tiitliga

26.09

Mätik ja Jaht võitlesid nõudlikul MM-rajal finišini

26.09

Kukkumise taha jäämine rikkus MM-il Laura Lizette Sanderi sõidu

23.09

Vahtra teenis Hiinas etapivõidu

23.09

Eesti ratturid sõitsid MM-il esikümnesse

21.09

Laura Lizette Sander saavutas MM-il 16. koha

21.09

Evenepoel tuli neljandat korda temposõidu maailmameistriks

20.09

Tiimikaaslast lahti vedanud Tamm napsas Hiinas ise esimese võidu

sport.err.ee uudised

17:57

Neidude jalgpallikoondis lõpetas valikturniiri viigiga Leedu vastu

17:16

Naiste jalgpallikoondis kaotas Soome U-23 võistkonnale üheksa väravaga

16:26

Zaitsev asub Astana MK-etapil jahtima kõrvalala MM-pääset

15:47

Mätiku võistlust Prantsusmaal varjutas fotofiniši süsteemi rike

15:01

Premium liiga septembrikuu parimad tulevad Levadiast

14:22

Latvala: Rovanperä on WRC-sse naasmisest huvitatud

13:44

Vormel-1 sari rändab pika pausi järel Aafrikasse

13:08

NFL-is läks kirja hooaja esimene viik

12:31

Vos lisas auhinnakappi järjekordse MM-tiitli

11:56

Kristjan Tamm piirdus Hiinas paarismängus ühe matšiga

11:19

Avakolmandikul kolm väravat visanud Wild lõpetas Knightsi võiduseeria

11:00

KUULA | "Võimla" võttis tiheda spordinädalavahetuse kokku Uuendatud

10:43

Daniil Glinka loobus Olbia turniirist

10:29

Piirimägi saavutas TCR-i Hispaana sarja etapil esimese ja kolmanda koha

09:46

Londoni korvpallitiim sai Portlandis sauna

09:27

Seiklussportlased: ränk rada ja unepuudus võivad viia hallutsinatsioonideni

09:11

Taas kõrgliigasse kerkinud Coventry City sai Newcastle'i üle vinge võidu

08:37

Tõugjas vaatas koduklubi rongi alla jäämist pingilt

12.10

Böckleri koduklubi sai Poola kõrgliigas Lipsu omast jagu

12.10

Tartu Ülikooli mänedžer Pokk: meeskond lubab koondiseaknaks ära

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo