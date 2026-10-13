Mätiku võistlust Prantsusmaal varjutas fotofiniši süsteemi rike

Prantsusmaal 11. oktoobril toimunud Paris–Tours Espoirsi ühepäevasõidul (UCI 1.2U) osales Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23). Võistluse fotofiniši süsteemi rikke tõttu suudeti ametlikult järjestada vaid 17 esimest ratturit, mistõttu jäi ülejäänud võistlejate täpne lõppkoht selgusetuks, vahendab ejl.ee.

"Meie tiim sai lihtsalt sõnumi, et terve fotofiniši süsteem läks rikki ning tulemusi pole võimalik selle tõttu väljastada. Väga veider sündmus, pole seda kunagi ühelgi sõidul näinud," rääkis Mätik.

"Ma peaksin olema 18., kuna võitsin pundifiniši ära, aga eks 100 protsenti kindel olla ei saa," lisas ta.

Jaapanis peetud Tour de Kyushu velotuuril (UCI 2.1) saavutas Rein Taaramäe üldarvestuses 24. koha, kaotades võitnud portugallasele Ivo Oliveirale ühe minuti ja nelja sekundiga. Kolmeetapilisel velotuuril sai Taaramäe etappidel vastavalt 53., 34. ja 24. koha.

Rootsis Täbys peetud Stockholm Cyclocross Weekendi kahel UCI C2 kategooria võistlusel osales kolm Eesti juuniorratturit. Gisele Rang saavutas esimesel võistluspäeval kümnenda ja teisel päeval kaheksanda koha. Niklas Lond lõpetas vastavalt 12. ja 11. kohal ning Uku Järv 18. ja 16. kohal.