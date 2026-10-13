Naiste jalgpallikoondis kaotas Soome U-23 võistkonnale üheksa väravaga

Soomlannad lõid Helsingist põhja pool Järvenpääl juba esimese poole tunniga viis väravat. Wilma Forsblom viis võõrustajad teisel minutil juhtima ja lisas 16., 30. ja 31. minutil veel kolm tabamust, kuuendal minutil sahistas Victoria Vihmani võrku ka Sofia Jahnukainen.

Kolm minutit pärast teise poolaja algust lõi Forsblom veel ühe värava ja vormistas siis matši esimesel üleminutil ka lõppskoori, tema viienda ja kuuenda värava vahele jäid 82. minuti Neelia Pitko ja 87. minuti Steffi Hassineni tabamused.

Tänavu tugeva kevad- ja suveakna selja taha jätnud Eesti naiste koondis sai nii suure kaotuse viimati neli aastat tagasi, kui MM-valikmängus kaotati maailma tippnaiskonnale Prantsusmaale samuti 0:9. Ka toona lõödi Eesti koondisele avapoolajal viis väravat. Soome U-23 naiskonna peatreeneriks on Jarmo Matikainen, kes juhendas aastatel 2018-21 Eesti A-koondist.