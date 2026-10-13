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KUULA | "Võimla" võttis tiheda spordinädalavahetuse kokku

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Foto: Laura Raudnagel/ERR
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Vikerraadio spordisaates "Võimla" kogunesid eelmisel nädalal Eesti spordis toimunu üle arutama Kristjan Kalkun, Kristjan Kallaste ja Johannes Vedru.

Tallinna FCI Levadia jalgpallimeeskond kindlustas Eesti meistritiitli ajalooliselt vara. Pole kahtlust, et hooaega vaadates ongi konkurentidega võrreldes kokku saadud teisest klassist meeskond.

Eesti korvpalliklubid on saanud oma võimetest aimu nii võrdluses Läti kui muu Euroopa meeskondadega. Kui rõõmustav või kurvastav pilt paistab?

Rally Estonia kuulub MM-võistluste kalendrisse ka 2027. aastal, Saaremaa ralli on aga jätkuvalt osa Eesti kultuuriloost.

Kas Eesti riik kiusab Paul Aronit või mitte? Kuidas on Eesti sportlastel õige käituda, kui nad satuvad rahvusvahelistel võistlustel Venemaa pressi vaatevälja?

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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