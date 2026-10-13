Vos lisas auhinnakappi järjekordse MM-tiitli

Vos läbis 125,6 kilomeetri pikkuse distantsi ajaga 4:30.04 ning ületas finišijoone uhkes üksinduses, teenides teist korda graveli MM-tiitli. Teise koha sai sakslanna Rosa Maria Klöser, kes jäi võitjast 27 sekundi kaugusele. Pronksmedali sai kaela hollandlanna Larissa Hartog, kes edestas napilt sakslanna Nele Laingi (mõlemad +2.15).

Eliitmeeste sõidus selgus võitja neljases grupis, kellest parima lõpuspurdi tegi taanlane Magnus Bak Klaris (4:09.05). Teise koha sai belglane Florian Vermeersch ning pjedestaalile mahtus veel britt Connor Swift, esimesena jäi medalist ilma Mads Würtz Schmidt.

Eestlastest tegi parima tulemuse Allan Oras, kes saavutas M50–54 vanuseklassis neljanda koha. Oras läbis võistlusdistantsi ajaga 4:31.57, kaotades maailmameistriks kroonitud uusmeremaalasele Glen Chadwickile seitsme minuti ja 53 sekundiga. "Ei kripelda, ausalt. Kõik klappis ja andsin endast kõik. Rada oli raskelt ilus," vahendab ejl.ee Orase sõnu.

M45–49 vanuseklassis võistelnud Elar Kalda lõpetas kuuendal kohal ajaga 4:51.20, jäädes võitnud jaapanlasest Akihiro Takaokast maha kuue minuti ja 21 sekundiga. Kalda on eestlane, kes on juba 15 aastat Austraalias elanud ja töötanud. Silver Schultz saavutas M35–39 vanuseklassis üheksanda koha ajaga 4:51.09. Maailmameistritiitli võitis belglane Thomas Sprengers, kellele Schultz kaotas üheksa minuti ja 40 sekundiga.