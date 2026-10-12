Kevin Pesur saavutas Hiina driftisarja etapil teise koha

Eesti driftisõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu osalesid Hiinas Zhengzhous toimunud Royal Drift sarja neljandal etapil. Pesur saavutas individuaalarvestuses teise koha ning aitas oma meeskonna etapivõiduni, Randalu jõudis aga 16 parema hulka.

Kevin Pesur tegi Hiina professionaalse driftisarja etapil Zhengzhous tugeva esituse, lõpetades individuaalarvestuses teisel kohal. Etapi võitis venelane Artjom Šabanov ning kolmanda koha saavutas soomlane Jarkko Jylhä. Lisaks individuaalsele hõbemedalile sai Pesur tähistada ka meeskondlikku etapivõitu, vahendab autosport.ee.

Pesuri jaoks oli tegemist alles teise võistlusega uue meeskonna Zero Mileage Lubricants Nuo Yu GC-ZM Racing Teami koosseisus ja Toyota GR Supraga. Seetõttu on tulemus märkimisväärne ka projekti arengut silmas pidades.

"Väga positiivne nädalavahetus. See oli meie jaoks alles teine etapp uue meeskonna ja Toyota GR Supraga. Individuaalne teine koht ja meeskondlik etapivõit on väga hea tulemus, eriti arvestades, et kogu projekt on meie jaoks veel üsna uus," rääkis Pesur. "Oleme kogu oma võidusõidukarjääri sõitnud BMW-dega, seega oli Toyota Supra A90 alguses täiesti uus väljakutse. Pärast kahte etappi tunnen ennast autoga juba palju kindlamalt. Auto on hästi vastu pidanud ning õpime iga etapiga, mida veel parandada ja kuidas selle platvormi kogu potentsiaali paremini ära kasutada."

Oliver Randalu lõpetas Hiina etapi 16 parema hulgas. Tema jaoks tähendas võistlus taaskord uue autoga kohanemist, sest vahetunud olid nii auto kere kui ka mootor. Tehnika tuli sisuliselt nullist enda käe järgi seadistada ning aega nõudis ka parempoolse rooliga autoga harjumine.

"Taaskord tuli rajale minna uue autoga, mis tähendas sisuliselt nullist alustamist. Uus kere, uus mootor ning palju kohanemist ja seadistamist, et tehnika enda käe järgi paika saada. Kuna tegemist oli taas parempoolse rooliga autoga, nõudis ka sellega harjumine alguses veidi aega," rääkis ta.

Randalu ja Pesur läksid ka omavahel vastamisi ning pidasid maha tasavägise duelli. Eesti sõitjad pidid parema selgitamiseks läbima kokku kolm sõitu, sest kahel korral määrati lisasõit. Nende sõidud olid sedavõrd võrdsed, et võitja välja selgitamiseks tuli duelli jätkata.

Royal Drift sarja 2026. aasta hooaeg koosneb viiest etapist. Zhengzhous toimunud võistlus oli sarja neljas etapp ning hooaja viimane mõõduvõtt on kavas 5.–8. novembrini Hiinas Shaoxingis.