Londoni korvpallitiim sai Portlandis sauna

NBA meeskondadel on iga aasta kombeks külastada ja külla kutsuda klubisid teistest riikidest ning sel eelhooajal tegi otsa lahti Portland, kes võõrustas Londoni klubi. Blazers dikteeris kindlalt mängutempot ning läks poolajapausile 39-punktilise eduga, mis paisus teisel poolajal ka 57 punkti peale. Lõpusireeni kõlades jäi tabloole kodumeeskonna kindel 119:66 (34:21, 38:12, 28:16, 19:17) võit.

Kuus Portlandi meest jõudis kahekohalise punktisummani, resultatiivseimaks kerkisid 2023. aasta draft'i kolmas valik Scoot Henderson ja Toumani Camara, kes viskasid 14 punkti. Londoni meeskonna parim oli 13 punkti visanud Maxwell Lewis.

Minnesota Timberwolves alistas Madison Square Gardenis New York Knicksi tulemusega 122:104 (30:25, 32:25, 28:30, 32:24). Põhimehed said päris palju mänguaega, Anthony Edwards viskas võitjate eest 26 punkti ja Jaden McDaniels lisas omalt poolt 22 silma. Knicksi parim oli ei keegi muu kui suvel legendi staatusse kerkinud Jalen Brunson, kes viskas 20 punkti ja haaras viis lauapalli.

Henri Veesaare klubi Atlanta Hawks alistas kodus Oklahoma City Thunderi 113:110 (29:28, 27:21, 23:30, 34:31). Tsenter Jock Landale viskas Atlanta eest 17 punkti, suur äär Zuby Ejiofor lisas 15 punkti ja üheksa lauapalli.

NBA põhiturniir saab alguse 20. oktoobri õhtul, kui Detroit Pistons võõrustab Boston Celticsit. Tol ööl sõidab LeBron Jamesi ja Jaylen Browni koosseisu lisanud Philadelphia 76ers külla valitsevale meistrile Knicksile, lisaks lähevad vastamisi mullu tulise poolfinaalseeria pidanud San Antonio Spurs ja Oklahoma City Thunder.